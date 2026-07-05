Mortes na Venezuela sobem para 3.342 e os feridos para 16.740
O número de mortos pelo duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho subiu para 3.342, enquanto o número de feridos chegou aos 16.740.
O número de mortos pelo duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho subiu para 3.342, enquanto o número de feridos chegou aos 16.740, afirmou hoje o presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.
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Entre os mortos, há pelo menos 95 portugueses e lusodescendentes, e outros 58 estão desaparecidos ou incontactáveis. Entre os 95 cidadãos portugueses mortos, em que 82 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 78 adultos, indicou o MNE.
Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
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