OPEP+ aumenta produção em 188 mil barris por dia a partir de agosto

Sete países da aliança OPEP, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, vão aumentar a produção de petróleo a partir de agosto, pelo quinto mês consecutivo, em 188.000 barris por dia, anunciou hoje a organização.

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A decisão foi tomada numa conferência realizada por meios digitais entre os ministros do setor da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, segundo um comunicado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com sede em Viena.

“No âmbito do seu compromisso comum de apoiar a estabilidade do mercado petrolífero, os sete países participantes [do OPEP+] decidiram implementar um ajustamento na produção de 188.000 barris por dia, a partir dos ajustamentos voluntários adicionais anunciados em abril de 2023“, refere a organização em comunicado.

Os países do chamado OPEP+ garantem que irão continuar a avaliar de perto as condições de mercado, sublinhando que “os ajustamentos voluntários adicionais anunciados em abril de 2023 poderão ser revertidos, parcial ou totalmente, em função da evolução das condições de mercado e de forma gradual”.

“No âmbito dos seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado, reafirmaram a importância de adotar uma abordagem cautelosa e de manter total flexibilidade para aumentar, suspender ou reverter a eliminação gradual dos ajustamentos voluntários de produção, incluindo a reversão dos ajustamentos voluntários anteriormente implementados, anunciados em novembro de 2023”, refere ainda a OPEP.

Os sete países “confirmaram igualmente a sua intenção de compensar integralmente qualquer volume produzido em excesso desde janeiro de 2024”.