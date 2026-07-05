Palco Z. ECO junta mais de três dezenas de jovens promissores de empresas portuguesas
O encontro acontece no CCB, na tarde de 9 de julho, e pretende trazer para o debate a geração Z, para discutir o país.
O ECO vai reunir mais de 30 representantes da geração Z das principais empresas do país para uma conversa direta sobre o futuro que querem construir. O Palco Z acontece no dia 9 de julho a partir das 17h no CCB. A entrada é livre mediante inscrição aqui.
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Num registo aberto e sem filtros, o debate vai abordar educação, trabalho, oportunidades de aprendizagem e crescimento nas empresas, convivência entre gerações e cultura empresarial, refletindo sobre como Portugal pode valorizar melhor a massa crítica, criatividade e capacidade de disrupção dos seus jovens profissionais.
Segundo Tiago Freire, subdiretor do ECO e responsável pela condução do evento, “o nome não é inocente. Chama-se Palco Z porque os protagonistas são estes jovens, eles é que estarão no palco, no centro da discussão”. Para o ECO, o objetivo é claro: “queremos provocar o debate, ouvir o que esta geração – algumas vezes incompreendida – tem para dizer, e de que forma está a contribuir para um país mais próspero e mais inclusivo”.
“Perto de um quarto da força laboral em Portugal é da geração Z e essa proporção aumenta todos os dias. Estes jovens são os trabalhadores de agora e os líderes de amanhã. Faz todo o sentido ouvirmos o que têm para dizer“, ainda segundo Tiago Freire.
O evento será protagonizado por mais de 30 jovens de empresas portuguesas, num formato próximo e intimista, mas está aberto à participação de todos, numa discussão que se quer produtiva e positiva.
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