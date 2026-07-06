5 coisas que vão marcar o dia

A onda de calor continua a marcar o início da semana em Portugal, com temperaturas elevadas e risco acrescido de incêndio, enquanto o país acompanha uma segunda-feira preenchida por vários acontecimentos relevantes. A seleção nacional disputa os oitavos de final do Mundial frente à Espanha, os combustíveis voltam a subir, o Banco de Portugal divulga novos indicadores sobre a saúde financeira das empresas e Wall Street retoma as negociações após o feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos.

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Situação de alerta deve terminar apesar do calor

A onda de calor continua a assolar Portugal, mantendo-se as temperaturas elevadas e o risco muito elevado de incêndio em todo o território continental. Está previsto o fim da situação de alerta determinada pelo Governo às 23h59 desta segunda-feira, e as autoridades continuam a acompanhar a evolução das condições meteorológicas, numa altura em que alguns fogos já danificaram certas regiões do território português com os meios de combate a terem que ser mobilizados.

Portugal defronta Espanha nos oitavos do Mundial

Depois de eliminar a Croácia por 2-1, a seleção portuguesa volta a entrar em campo esta segunda-feira para defrontar a Espanha nos oitavos de final do Mundial 2026. A equipa de Roberto Martínez procura garantir um lugar nos quartos-de-final, num duelo ibérico que colocará frente a frente dois europeus candidatos ao título. O jogo decorrerá no AT&T Stadium no estado norte-americano Texas e terá início às 20h00 de Portugal Continental.

Combustíveis voltam a subir

Os preços dos combustíveis voltaram a subir a partir desta segunda-feira, apesar da recente queda das cotações do petróleo Brent nos mercados internacionais. Estava previsto que o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, subisse três cêntimos e a gasolina dois. Mas, perante a nova atualização, o Governo decidiu reforçar os apoios através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), procurando atenuar o impacto do aumento dos preços para consumidores e empresas.

BdP faz retrato financeiro das empresas

O Banco de Portugal divulga esta segunda-feira indicadores sobre as empresas relativos ao primeiro trimestre de 2026, que deverão permitir avaliar a evolução da rentabilidade, da autonomia financeira e do custo dos financiamentos do tecido empresarial português. O supervisor publica ainda a nota estatística da Central de Balanços, que traça um retrato da saúde financeira das empresas, bem como os índices cambiais reais de junho, um indicador da competitividade da economia portuguesa face aos principais parceiros comerciais.

Wall Street regressa após feriado

Os mercados norte-americanos retomam esta segunda-feira as negociações, depois de terem estado encerrados na sexta-feira devido às celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos. A reabertura de Wall Street será acompanhada de perto pelos investidores, atentos a novos sinais sobre a trajetória das taxas de juro da Reserva Federal (Fed) e aos primeiros resultados da época de balanços, numa altura em que a volatilidade das tecnológicas volta a levantar dúvidas sobre a sustentabilidade da recuperação bolsista.