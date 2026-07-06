58% das charcutarias consideram a recomendação no balcão como a chave para aumentar as vendas

O setor da charcutaria em Espanha está num momento de crescimento e expansão, mas também de transformação para se adaptar a novos hábitos de compra e às exigências de um consumidor que exige produtos de qualidade, locais e mais saudáveis, como demonstra o ‘I Barómetro sobre o Estado do Setor da Charcutaria em Espanha’. preparado pela CharcutExpo 2026, a feira internacional de charcutaria realizada em junho passado no Ifema Madrid, baseada na opinião de profissionais ligados à primeira edição da feira.

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Quase um em cada três profissionais acredita que a charcutarias está numa fase de crescimento e expansão (31%), enquanto quase um quarto entende que está a passar por uma transformação profunda (23%). No entanto, o setor também enfrenta desafios significativos: segundo 47,9% dos inquiridos, a concorrência da distribuição em grande escala e a falta de renovação geracional são os desafios atuais para as charcutarias, seguidas pelo aumento dos custos e pressão sobre as margens, indicadas por 45,8% dos profissionais. Uma situação que obriga as charcutarias a adotar estratégias para manter a sua rentabilidade e reforçar a sua diferenciação em relação a outros canais.

De acordo com os profissionais consultados no estudo CharcutExpo 2026, a qualidade é consolidada como o principal atributo valorizado pelos clientes numa charcutaria, segundo 83% dos profissionais consultados, seguida pela recomendação da charcutaria (segundo 39,6% dos inquiridos), preço (37,5%) e experiência de compra (33,3%). Portanto, num mercado onde o consumidor pode aceder ao produto através de múltiplos canais, o conhecimento e a atenção personalizada continuam a ser duas das grandes vantagens competitivas da charcutaria.

Assim, quase seis em cada dez profissionais (58%) consideram que a recomendação do talhante é a estratégia mais eficaz para aumentar o valor de cada compra. A melhoria da experiência em loja e uma maior especialização e conhecimento do produto ocupam a segunda posição, indicada em ambos os casos por quase um em cada três inquiridos (31%).

A evolução dos hábitos de consumo está a levar as charcutarias a expandir a sua proposta e a avançar para seleções mais variadas e especializadas ligadas a novos eventos de consumo. Juntamente com as categorias tradicionais, produtos capazes de proporcionar diferenciação, conveniência e maior valor acrescentado estão a ganhar terreno. O amador lidera esta evolução e é a categoria que está a tornar-se mais importante nos pontos de venda, para seis em cada dez profissionais (58%). Seguem-se os queijos, destacados por quase metade dos participantes (46%), e produtos gourmet e premium, que ganham peso em pouco mais de um terço do setor (35%).

Além disso, o barómetro mostra como os consumidores procuram cada vez mais produtos que possam reconhecer, compreender e associar a uma origem, uma forma de produção ou valores específicos. Esta procura favorece tanto referências locais como propostas premium capazes de justificar o seu valor através da qualidade, singularidade ou história que as acompanham. Assim, mais de metade dos profissionais coloca os produtos locais e locais como a principal tendência na charcutaria (54%). Uma proporção muito semelhante aponta para o crescimento das referências premium e gourmet (52%), seguido pelo aumento de produtos saudáveis ou com melhor perfil nutricional, indicado por 44% dos inquiridos.

FUTURO

O futuro da charcutaria não depende apenas da evolução das vendas ou da variedade de produtos. A continuidade do conhecimento, a transmissão do comércio e a incorporação de novos profissionais tornaram-se questões decisivas para garantir a viabilidade de muitas empresas nos próximos anos. Mais de metade dos inquiridos considera que a falta de substituição geracional é um problema estrutural (52%), enquanto um em cada cinco vê dificuldades significativas em garantir a continuidade da profissão (21%). No geral, quase três em cada quatro profissionais detetam problemas relevantes nesta área (73%).

Da mesma forma, o setor da charcutaria ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de digitalização e incorporação da tecnologia. Redes sociais, sistemas de gestão, canais de vendas online e ferramentas para organizar encomendas ou comunicar com clientes já fazem parte de muitos negócios. No entanto, o nível de implementação mantém-se desigual e, em muitos estabelecimentos, ainda há foco em soluções básicas. Quase seis em cada dez profissionais colocam o seu negócio num nível médio de digitalização (58%), enquanto um em cada quatro afirma ter atingido um nível elevado (25%), com comércio eletrónico, gestão digital avançada ou uma presença ativa nas redes sociais. No extremo oposto, um em cada dez admite que raramente usa este tipo de solução (10%) e uma minoria diz que ainda não incorporou nenhuma ferramenta digital (6%).

Em suma, o I Barómetro sobre o Estado do Setor da Carne em Espanha reflete um setor que combina crescimento e transformação, onde a diferenciação envolve reforçar a qualidade, aconselhamento profissional, especialização da variedade e um compromisso com produtos locais de maior valor acrescentado, sem perder de vista desafios como a renovação geracional e a digitalização.