Alemanha vai levantar 800 mil milhões em dívida até 2030 para reforçar defesa

A Alemanha pretende levantar mais de 800 mil milhões de euros até 2030 para reforçar o seu orçamento de defesa, quebrando décadas de contenção fiscal. Só no próximo ano, o Executivo tem previsto levantar mais de 200 mil milhões de euros, mais 12,5% do que este ano, noticia o Financial Times esta segunda-feira.

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A decisão representa um corte com a histórica prudência do país com o aumento de dívida. Esta servirá para financiar o orçamento de defesa do país, que deverá atingir os 109 mil milhões de euros no próximo ano e 183 mil milhões de euros até 2030. Berlim vai ainda, no próximo ano, prestar ajuda militar à Ucrânia no valor de 11,6 mil milhões de euros.

O reforço responde não só à crescente preocupação com a Rússia e a intenção dos EUA em reduzir o seu contributo para a defesa da Europa, com retirada de tropas e equipamentos.

A notícia surge na véspera da cimeira NATO, em Ancara, onde o tema do contributo dos países europeus para a defesa comum estará em cima da mesa. A Alemanha deverá atingir o objetivo de 2,8% do PIB em defesa este ano e antecipar em um ano a ambição de 3,5% do PIB, acordada na cimeira da NATO em Haia, para 2030.