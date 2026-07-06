Angola avança com IPO da Unitel. Telecom avaliada em 1,9 mil milhões de euros

A Unitel já está a caminho da bolsa de Luanda. Arrancou esta segunda-feira a oferta pública de venda (IPO, na sigla em inglês) que avalia a operadora de telecomunicações angolana – e uma das maiores empresas do país — entre 1,7 mil milhões e 1,9 mil milhões de euros. Vai ser o maior IPO de sempre no país.

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No âmbito desta operação, o Estado angolano está a vender 7,5 milhões de ações da telecom, correspondendo a 15% do capital da empresa, de acordo com o prospeto do IPO publicado na sexta-feira.

Cada título será vendido a um preço entre o mínimo de 36.036 kwanzas e o máximo de 40.040 kwanzas, ou seja, entre 34,42 euros e 38,25 euros ao câmbio atual. O preço final será fixado “com base no preço para o qual a procura no âmbito da oferta dirigida ao público em geral iguale ou exceda a oferta, dentro do intervalo de preços supramencionado”.

Isto significa que o Governo angolano deverá encaixar entre 258 milhões e 286,9 milhões de euros com esta operação.

Os trabalhadores da Unitel terão direito a comprar ações representativas de 2% do capital da empresa. Os restantes 13% são dirigidos ao público em geral, sejam ou não residentes no país.

O período para comprar ações termina no dia 24. Três dias depois tem lugar a fixação do preço final das ações. A estreia da Unitel na bolsa de Luanda deverá acontecer no dia 29.

A Unitel registou lucros de 151 milhões de euros no ano passado. O Estado angolano é diretamente titular de 50% do capital, enquanto a MS Telcom e a PT Ventures – ambas detidas pela Sonangol — detêm 25% cada.

Maior IPO em Angola

A operação enquadra-se no plano de privatizações de empresas do setor público, o chamado PROPIV, iniciado em 2019 e através do qual Luanda pretende reduzir o peso público na economia e atrair mais investimento para o país.

Tudo aponta para que a Unitel venha a protagonizar a maior oferta de ações na bolsa de Luanda até ao momento, superando o IPO do BFA realizado no ano passado e que avaliou o banco em cerca de 700 milhões de euros.

Em 2022, o BAI, o maior banco em Angola, levantou cerca de 37,5 milhões de euros na venda de 10% do seu capital — avaliando o banco em cerca de 375 milhões.

Para os próximos anos estão previstas mais privatizações, como a Endiama (diamantes) e a Sonangol (petróleo).