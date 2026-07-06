Azvi inicia a fase 2 para a construção do Elétrico de Uppsala, na Suécia
A empresa sediada em Sevilha irá desenvolver, juntamente com o seu parceiro local NYAB, um dos principais projetos de mobilidade urbana do país.
Azvi, através do consórcio NYAB-AZVI AB, foi nomeado pelo consórcio liderado pelo Conselho Municipal de Uppsala como empreiteiro principal para a Fase 2 do projeto de elétrico da cidade.
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Com a assinatura desta Fase 2 do contrato plurianual, que soma aproximadamente €600 milhões, o planeamento, o projeto preliminar e a preparação realizados em conjunto durante a Fase 1 do projeto são transferidos para a execução, onde serão executados aproximadamente 17 km de via dupla para elétricos, 22 paragens, além das infraestruturas associadas ao longo do percurso.
Assim, as atividades imediatas incluirão o design detalhado, a implementação progressiva das zonas de trabalho e o planeamento da logística e dos recursos necessários para a construção, tudo no âmbito da iniciativa colaborativa entre a Câmara Municipal de Uppsala, a Região de Uppsala e o consórcio entre Azvi e NYAB.
O projeto será implementado em duas fases: a primeira será concluída em 2032 e estará pronta para entrada em serviço comercial, enquanto a fase final terminará em 2034, quando a linha de elétrico será ligada à rede ferroviária nacional em Bergsbrunna.
Para a Azvi, participar neste projeto-chave para o desenvolvimento futuro da cidade de Uppsala e do seu sistema de transportes públicos é motivo de orgulho e uma grande oportunidade para contribuir com o nosso conhecimento técnico e experiência em grandes infraestruturas ferroviárias e de elétricos.
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