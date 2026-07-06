Bupa Portugal cria cobertura para comparticipar próteses e óculos graduados
A Bupa Portugal lançou uma cobertura opcional que comparticipa a compra de próteses e órteses oftalmológicas, com um reembolso até 2.000 euros por ano.
A seguradora Bupa Portugal vai passar a disponibilizar uma cobertura opcional para comparticipar a compra de próteses e órteses.
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O reembolso destas despesas corresponde a metade do valor pago pelo dispositivo, até um máximo de 2.000 euros por ano, explicam em comunicado. Há ainda um limite de 250 euros, para órteses oftalmológicas, que inclui óculos e lentes graduadas.
A lista de equipamentos abrangidos inclui também aparelhos auditivos, material ortopédico, cadeiras de rodas e camas articuladas, seja por compra ou aluguer. A cobertura estende-se ainda a produtos usados por doentes oncológicos em recuperação, como perucas e sutiãs pós-mastectomia.
O diretor da Bupa Portugal, Nuno Lopes de Almeida, explica que “ao facilitar o acesso a estes equipamentos vitais, estamos a promover o conforto e a autonomia dos nossos clientes e também a dar-lhes apoio face aos seus custos médicos”.
Fundada em 1947, no Reino Unido, a Bupa é uma multinacional especializada em saúde, com mais de 60 milhões de clientes em todo o mundo. Opera através da oferta de seguros de saúde e serviços em hospitais, clínicas, centros médicos, laboratórios, lares de idosos e unidades odontológicas.
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