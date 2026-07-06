Caldea vai transformar o spa Origins numa nova experiência sensorial inspirada no fogo, água, ar e terra

Caldea iniciou a transformação do atual spa Origins para o transformar numa nova experiência sensorial inspirada nos quatro elementos: fogo, água, ar e terra, que está prevista para abrir este outono. O projeto, que irá redefinir a modalidade atual do Acceso Plus, é um novo marco no plano de transformação do centro térmico.

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Como relatou, a renovação propõe uma renovação completa do espaço, tanto do ponto de vista arquitetónico como experiencial, com o objetivo de oferecer uma visita mais imersiva e emocional, concebida especialmente para o público adulto. Entre as principais novidades, a reforma irá incorporar uma nova lagoa no atual terraço panorâmico, preservar as lagoas existentes, integrar uma nova área de descanso e renovar completamente o hammam. O novo spa terá também cabines completamente renovadas, equipadas para tratamentos em tandem.

Inspirados pela essência de Andorra e pela força simbólica das suas paisagens, os novos Origens incorporarão diferentes experiências sensoriais associadas aos quatro elementos. O fogo inspirará The Fire Ritual, uma proposta teatral em que a dança e a força visual do fogo gerarão um momento hipnótico e inesquecível.

A água irá moldar a Experiência da Máscara de Água, um ritual subtil e sensorial em que o visitante pode aplicar uma máscara facial nutritiva de minerais numa pequena lagoa sinuosa. Uma experiência que presta homenagem aos componentes da água termal e transforma o gesto de cuidar de si próprio num momento de silêncio, hidratação e renovação.

O ar vai inspirar a Jornada do Círculo do Ar, uma experiência em que especialistas em mindfulness realizam movimentos com os fãs e criam uma atmosfera envolvente que o convida a respirar, parar e deixar-se levar por uma sensação de fuga.

A terra estará presente em The Earth Aromas, uma experiência ligada à sauna e aos aromas quentes das ervas aromáticas. Este espaço será concebido como um refúgio para reconectar-se com o essencial, recuperar o equilíbrio e prestar homenagem à dimensão mais natural e profundamente enraizada de Andorra.

A nova proposta será completada com outras experiências, como a La Champagnerie, um espaço elegante dentro da água que irá evoluir ao longo do dia, com uma atmosfera mais fresca e leve durante o dia e uma atmosfera mais íntima e magnética à noite.

As cabines para rituais de fuga de casais e os tratamentos estéticos faciais e corporais mais exclusivos também serão renovadas, com espaços elegantes e confortáveis, concebidos para partilha. Esta transformação liga-se a uma nova forma de compreender o bem-estar: menos prescritiva, mais livre e ligada ao que cada pessoa precisa para se sentir bem. Numa altura em que o bem-estar se tornou uma das grandes prioridades do tempo livre contemporâneo, a Caldea está comprometida com uma visão aberta da boa vida, na qual descansar, partilhar, cuidar de si, entusiasmar-se ou simplesmente perder a noção do tempo fazem parte da mesma experiência.

“Bem-estar não é uma lista de coisas saudáveis que tens de fazer. É saber o que o teu corpo e mente precisam em cada momento, e ter a liberdade de te dar. Cada pessoa tem a sua própria forma de se sentir bem, e todas são válidas”, disse Patricia García, Diretora de Marketing e Comercial da Caldea.

Com esta renovação abrangente, Caldea indicou que está a fazer progressos na transformação da sua proposta de valor e reforça o seu papel como um dos grandes ícones contemporâneos de Andorra. O novo Origins Plus nasceu com o objetivo de reinterpretar o bem-estar a partir da sensorialidade, prazer, beleza e ligação com o ambiente, consolidando uma experiência que vai além do spa tradicional para abordar uma forma mais completa, pessoal e memorável de viver a boa vida.