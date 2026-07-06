Como manter a Sonae “à frente do tempo? Daniel Fonseca, na primeira pessoa

Continente, Wells e Worten são algumas das marcas que compõem o vasto universo Sonae. Com um ecossistema com esta dimensão, o papel da marca-mãe passa por “encontrar todo o potencial para multiplicar valor neste ecossistema, pelas relações que se podem criar entre os vários negócios e de como elas se tornam uma vantagem competitiva”, explica Daniel Fonseca, diretor de marca e comunicação da Sonae, em entrevista ao +M. Um exemplo desta dinâmica é a área da sustentabilidade, onde um grupo consultivo central determina o rumo a seguir, mas confere total liberdade a cada negócio para definir o seu próprio caminho até aos resultados.

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Foi nesta lógica agregadora que, em 2022, o grupo adotou uma nova identidade visual e uma nova assinatura — passando de Improving Life para Shaping tomorrow, today. O objetivo era endossar de forma mais clara as várias unidades de negócio sob a alçada da marca Sonae.

Daniel Fonseca, que ingressou na Sonae em 2020 — ano em que o projeto de mudança identitária arrancou –, recorda o entusiasmo inicial. “Quando me falaram do objetivo, os meus olhos brilharam, porque estas oportunidades para alguém de marketing são ouro.” Curiosamente, a mudança de imagem não fazia parte do plano original. O foco era apenas refletir estrategicamente sobre o posicionamento da Sonae.

“Havia duas realidades que estavam suficientemente diferentes para ser necessário parar e pensar no que vinha a seguir“, aponta Daniel. A primeira prendia-se com uma mudança interna ocorrida ao longo dos anos — a transição de um modelo centralizado de serviços partilhados para uma lógica onde as unidades de negócio ganharam maior autonomia. A segunda prendia-se com a aceleração global da transformação no mundo. A nível de marketing, Daniel Fonseca aponta que as marcas comerciais tiveram sempre autonomia. “Caso contrário, seria bastante difícil, para não dizer impossível, gerir tal complexidade de marcas”, destaca.

A alteração de imagem acabou por surgir na reta final do processo. “Tornou-se claro a magnitude da transformação e quão relevante era conseguirmos passar para as várias audiências o que estava a acontecer”, aponta. “Olhávamos para a identidade anterior e era quase instintivo sentir que havia ali algo que não estava a jogar bem”, assume o diretor.

Para chegar à imagem atual, olharam para várias direções. “Mas diria que, quando vimos esta proposta, sentimos que ela estava precisamente a endereçar um aspeto fundamental e que era necessário de transmitir”, destaca.

A nova identidade cruzou, assim, “uma dimensão racional, objetiva e analítica, com uma dimensão mais emocional, criativa, ágil e reativa,” tornando a Sonae mais bem preparada para comunicar com as suas várias audiências. A Sonae passou de uma lógica de uma House of Brands — onde existiam marcas como Sonae MC e Sonae SR — para passar a ser um “endosso de experiência, de qualidade, de competência”. Isso reflete-se no facto de, agora, o nome do negócio vir primeiro e a Sonae surgir apenas como a “chancela”.

Para lá da identidade visual, a marca tem apostado fortemente na criação de conteúdos. Desde o podcast “Conversas na Copa” a projetos como “Your Journey @ Sonae” ou o mais analítico “Market Watch”, o objetivo é diversificar a mensagem. O “Market Watch”, por exemplo, nasceu ao perceberem que havia potencial de escalar e partilhar publicamente o conhecimento económico já desenvolvido pelas equipas da Sonae. “Foi com naturalidade que olhamos para um conteúdo que existia e que não havia razão, pelo contrário, para não ser escalado em termos da distribuição”, partilha.

Por outro lado, o “Conversas na Copa” surgiu para colmatar uma lacuna identificada nos estudos de posicionamento — a falta de uma dimensão mais humana no imaginário do público. “Enquanto a dimensão de negócio e institucional estavam muito bem implementadas, a dimensão humana, de proximidade, descontração e cumplicidade não estava presente“, explica. O formato permite mostrar a realidade da Sonae de forma genuína. “A meu ver, não é passível de ser fabricado, porque, se for, a audiência nota imediatamente,” remata.

Esta criação contínua exige rigor. “Sou da opinião que devemos explorar todo o potencial dos produtos de comunicação que temos. O desafio que coloco à equipa é ‘temos esta base, como é que ela pode ser mais abrangente e disruptiva antes de irmos criar mais e mais produtos?’. É como uma gestão de marcas. Cada produto requer atenção devida para garantir consistência e entrega de valor”, aponta.

Apesar de não possuir dados quantitativos sobre o impacto deste caminho, o responsável nota mudanças claras no terreno. A forma como os estudantes universitários respondem nas feiras de emprego e como outras empresas falam da Sonae alterou-se. “Isso indica que, do ponto de vista de reputação, ESG e qualidade da nossa comunicação, o trabalho está a ser muito bem recebido”, considera.

Para Daniel Fonseca, “o grupo tem de ser mais do que a soma dos seus negócios”, o que reflete a missão da Sonae: “Criar valor económico e social de longo prazo, levando os benefícios do progresso e da inovação ao maior número de pessoas.” Essa missão materializa-se através de iniciativas como o Innovators Forum, o Sonae Digital Trends e o Prémio Sonae Educação. O rebranding ajudou a clarificar os territórios de atuação da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), o que, por sua vez, inspirou as áreas de negócio a reforçarem as suas próprias iniciativas — como a escola Missão Continente e o Worten Transforma.

Lançado em 2023, o Prémio Sonae Educação tem ganho notoriedade. Este ano, incluiu uma categoria dedicada à escola pública. A equipa percebeu que o formato inicial, pelo seu grau de exigência, privilegiava grandes projetos e corria o risco de “deixar para trás projetos interessantes, com necessidades mais pequenas, vindos da escola pública, que sabemos enfrentar cada vez mais desafios”. A avaliação das candidaturas está a decorrer, com um pitch day agendado para 15 de julho e a revelação dos vencedores a 10 de setembro.

Na frente da sustentabilidade, a comunicação faz-se com transparência. “Não somos uma marca que lança foguetes por tudo e por nada, que passa a vida a querer dizer que faz antes sequer de fazer”, garante. Quando metas não são atingidas — como não terem alcançado a meta de 100% de embalagens de plástico da marca própria recicláveis até ao final de 2025 –, há a responsabilidade de o partilhar. “O progresso que fizemos foi notável, mas é bom que outros vejam que isto não são favas contadas, que até uma empresa com os recursos da Sonae tem objetivos que não consegue atingir. Isso desmistifica algumas coisas”, confessa. A área de RSC engloba ainda o programa Sonae for All, que atua em três eixos vitais: investimento social, apoio a emergências e voluntariado corporativo.

Atualmente, Daniel Fonseca lidera uma equipa de nove pessoas. A estrutura divide-se em comunicação — interna e externa, focada em temas transversais da holding –, eventos corporativos, desenvolvimento da marca Sonae, desenvolvimento de marca e comunicação dos projetos de reskilling da Sonae, responsabilidade social corporativa e gestão da pegada digital — sites e redes sociais.

Para amplificar este alcance, a equipa opera com uma rede de parceiros e agências, nomeadamente a BAN — comunicação externa — , LPM — comunicação interna e redes –, Upstairs — design —, Saffron — rebranding –, Fuel — criatividade — e Arena — media.

O atual cargo de Daniel Fonseca — assumido em janeiro de 2023 após integrar as áreas de brand, internal communication & CSR desde 2020 — é o culminar de um percurso. Tudo começou num estágio na extinta fabricante de brinquedos portuguesa Sobrinca, através do programa Inov Contacto, que o levou até Xangai. Sem saber o destino ou a empresa até ao final do processo, disse a si mesmo: “Tu não fazes ideia do que aí vem, mas se não agarras esta oportunidade, nunca te irás perdoar.” Esta resiliência perante a incerteza tornou-se “estruturante” na sua carreira.

Passou depois pela Optimus, Reckitt Benckiser — Calgonit/Finish — e Unilever, onde geriu marcas como Lipton e Iglo. Encarou a Unilever como a “empresa-chave para criar as fundações do conhecimento de marketing a nível mundial”. Após a venda do negócio de congelados na Europa ao fundo Permira Funds, voltou a integrar a Iglo onde permaneceu por mais de uma década, chegando a diretor de marketing europeu, no Reino Unido.

Essa experiência central europeia foi reveladora: “Não existia uma hierarquia para com os países. Alguns tinham referências que vendiam tanto como o negócio todo em Portugal“, aponta. Ensinou-lhe a gerir diferentes ritmos de desenvolvimento — mercados onde a marca estava a nascer contra outros onde era uma instituição há décadas –, a entender as complexidades do trade e a provar o valor acrescentado da equipa central perante os mercados locais. Uma dinâmica que, afirma, tem correspondência direta com o ecossistema atual da Sonae. Da experiência europeia trouxe os ensinamentos de “gerir pela influência, partilhar boas práticas e fomentar a conversa entre os vários negócios e mercados”.

Entre a sua saída da Iglo (2017) e a entrada na Sonae (2020), fundou a PortuLiving, focada em apartamentos turísticos no Porto, onde vive. Essa fase empreendedora fez dele “CEO e empregado de limpeza” e ensinou-lhe o contraste entre o conforto de um salário corporativo e a gestão de um negócio próprio. “Pode ser um mês extraordinário com uma festa enorme, e no mês a seguir precisamos de gerir.” Ganhou um respeito profundo por quem arrisca capital, o que hoje o ajuda a admirar a coragem do grupo Sonae em investimentos como a aquisição da Musti. “Ajudou-me a admirar ainda mais a coragem que está por trás de tomar certas decisões e a recompensa que se tem ao ser ousado”, aponta.

A nível pessoal, Daniel é casado, pai de um filho de 16 anos e de uma filha de 14. A mudança para os arredores de Londres aconteceu quando os filhos eram pequenos — a filha com dois anos e o filho a entrar na escola primária. “São experiências internacionais muito diferentes das de Erasmus. Ir com a família é excecional, mas completamente diferente“, reflete. Nos tempos livres, dedica-se à fotografia e às viagens.

No trabalho diário, considera que a chave para potenciar a sua carreira foi aprender a ouvir: “Ouvir verdadeiramente as vendas, mesmo nas conversas difíceis onde dizem que o que fazemos não responde ao que querem. Entender em supply chain qual é o impacto de ter meia dúzia de novos SKUs [referências de stock].” Esta capacidade de “unir os pontos” considera que lhe permite transformar observações soltas em insights para melhorar a inovação de produto e a comunicação, estabelecendo pontes mesmo em áreas fora da sua responsabilidade direta.

Passados seis anos na Sonae, o diretor resume a sua passagem pela empresa como uma constante aventura num grupo insatisfeito por natureza, que “continua a querer mais e a ambicionar ser ainda melhor”. Para o responsável de marca, a maior lição tem sido a de antecipação: “Não é quando acontecem problemas que os endereçamos. É estarmos à frente do tempo para que eles não cheguem a acontecer em maior escala. A marca tem de estar à frente do tempo, nunca em linha ou atrás dele.” “O facto de ser uma empresa que tem um um acionista maioritário e que é familiar faz com que haja um pensamento multigeracional e não pensar apenas no próximo no próximo trimestre”, conclui.