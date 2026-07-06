Corrida das Empresas Quirónprevención: já estão abertas as inscrições para estreia em Portugal

Já estão abertas as inscrições para a primeira edição da Corrida das Empresas Quirónprevención, que se realiza pela primeira vez em Portugal no dia 15 novembro, no Beato Innovation District, em Lisboa. A agência internacional LastLap anunciou recentemente a chegada a Portugal deste modelo de grande sucesso que a agência desenvolve em Espanha há 26 anos.

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Até 31 de agosto, as inscrições têm um valor de 16 euros por pessoa, aumentando até aos 25 euros nas inscrições de última hora. O formato é totalmente inclusivo e foi pensado para todos os colaboradores, independentemente da sua preparação física. Os participantes podem optar por percursos de 5 ou 10 quilómetros, a correr ou a caminhar. Para a classificação final, conta o resultado combinado da equipa, composta por dois, três ou quatro elementos, nas categorias masculinas, femininas ou mistas.

Mais do que uma competição desportiva, o evento afirma-se como uma ferramenta estratégica de employer branding e networking para o tecido empresarial. A iniciativa assume a designação oficial da Quirónprevención, referência em saúde ocupacional, que assume o papel de Naming Sponsor nesta estreia em território nacional. “Para a Quirónprevención, associar a nossa marca a esta iniciativa em Portugal é o reflexo do nosso compromisso com a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis no contexto laboral. Acreditamos que a saúde e o bem-estar dos colaboradores são pilares fundamentais para construir organizações mais fortes, motivadas e sustentáveis“, afirma Celso Guedes, Diretor Geral de Quirónprevención Portugal.

A Running Village do evento estará instalada no Beato Innovation District, o maior pólo de inovação de Lisboa

Com o objetivo de atingir os 5.000 participantes na primeira edição, a prova pretende quebrar barreiras hierárquicas, promovendo a cultura organizacional fora do escritório. “Acreditamos que este é o evento corporativo que faltava em Lisboa, uma cidade inovadora e vibrante. A Corrida das Empresas Quirónprevención é uma competição saudável, onde o mais importante é a dinâmica de grupo, ver um CEO e um estagiário na mesma equipa e empresas concorrentes a confraternizar na meta”, afirma Luís Sepúlveda, CEO da LastLap.

Beato Innovation District é o palco oficial

A Running Village do evento estará instalada no Beato Innovation District, o maior pólo de inovação de Lisboa. A escolha do local assegura a simbiose perfeita entre o espírito inovador da prova, o percurso técnico (na Avenida Infante Dom Henrique) e as zonas interiores vocacionadas para a ativação de marcas e networking entre as empresas participantes.

O sucesso internacional do modelo

A LastLap organiza a Corrida das Empresas desde 2000. Em Madrid, o evento tornou-se o maior acontecimento de corporate running do país, registando um crescimento anual de 45% no número de participantes desde 2021. Na última edição espanhola, as inscrições esgotaram com 32.000 corredores em representação de 1.600 empresas.

Informações práticas:

Data: 15 de novembro de 2026

Local: Beato Innovation District, Lisboa

Formatos: Corrida e Caminhada (5 km e 10 km)

Mais informações: www.corridadasempresas.pt