BRANDS' ECO

BRANDS' ECO Corrida das Empresas Quirónprevención: já estão abertas as inscrições para estreia em Portugal

  • Conteúdo Patrocinado
  • 8:00

A agência internacional LastLap organiza a estreia em Portugal do formato que liga o tecido empresarial através do Employer Branding, Wellness e Networking.

Já estão abertas as inscrições para a primeira edição da Corrida das Empresas Quirónprevención, que se realiza pela primeira vez em Portugal no dia 15 novembro, no Beato Innovation District, em Lisboa. A agência internacional LastLap anunciou recentemente a chegada a Portugal deste modelo de grande sucesso que a agência desenvolve em Espanha há 26 anos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Até 31 de agosto, as inscrições têm um valor de 16 euros por pessoa, aumentando até aos 25 euros nas inscrições de última hora. O formato é totalmente inclusivo e foi pensado para todos os colaboradores, independentemente da sua preparação física. Os participantes podem optar por percursos de 5 ou 10 quilómetros, a correr ou a caminhar. Para a classificação final, conta o resultado combinado da equipa, composta por dois, três ou quatro elementos, nas categorias masculinas, femininas ou mistas.

Mais do que uma competição desportiva, o evento afirma-se como uma ferramenta estratégica de employer branding e networking para o tecido empresarial. A iniciativa assume a designação oficial da Quirónprevención, referência em saúde ocupacional, que assume o papel de Naming Sponsor nesta estreia em território nacional. “Para a Quirónprevención, associar a nossa marca a esta iniciativa em Portugal é o reflexo do nosso compromisso com a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis no contexto laboral. Acreditamos que a saúde e o bem-estar dos colaboradores são pilares fundamentais para construir organizações mais fortes, motivadas e sustentáveis“, afirma Celso Guedes, Diretor Geral de Quirónprevención Portugal.

A Running Village do evento estará instalada no Beato Innovation District, o maior pólo de inovação de Lisboa

Com o objetivo de atingir os 5.000 participantes na primeira edição, a prova pretende quebrar barreiras hierárquicas, promovendo a cultura organizacional fora do escritório. “Acreditamos que este é o evento corporativo que faltava em Lisboa, uma cidade inovadora e vibrante. A Corrida das Empresas Quirónprevención é uma competição saudável, onde o mais importante é a dinâmica de grupo, ver um CEO e um estagiário na mesma equipa e empresas concorrentes a confraternizar na meta”, afirma Luís Sepúlveda, CEO da LastLap.

Beato Innovation District é o palco oficial

A Running Village do evento estará instalada no Beato Innovation District, o maior pólo de inovação de Lisboa. A escolha do local assegura a simbiose perfeita entre o espírito inovador da prova, o percurso técnico (na Avenida Infante Dom Henrique) e as zonas interiores vocacionadas para a ativação de marcas e networking entre as empresas participantes.

O sucesso internacional do modelo

A LastLap organiza a Corrida das Empresas desde 2000. Em Madrid, o evento tornou-se o maior acontecimento de corporate running do país, registando um crescimento anual de 45% no número de participantes desde 2021. Na última edição espanhola, as inscrições esgotaram com 32.000 corredores em representação de 1.600 empresas.

Informações práticas:

Data: 15 de novembro de 2026

Local: Beato Innovation District, Lisboa

Formatos: Corrida e Caminhada (5 km e 10 km)

Mais informações: www.corridadasempresas.pt

 

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Corrida das Empresas Quirónprevención: já estão abertas as inscrições para estreia em Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Companhias aéreas retomam alguns voos para o Médio Oriente

Joana Abrantes Gomes,

Lufthansa, ITA Airways e Air Europa já levantaram a suspensão dos voos com destino a Telavive. Outras, como o grupo IAG, continuam sem voos para a capital israelita até pelo menos ao fim do verão.