EDP reembolsa antecipadamente 750 milhões em títulos de dívida com maturidade em 2081

A EDP vai reembolsar antecipadamente uma emissão de títulos de dívida no valor de 750 milhões de euros e que tinham como maturidade agosto de 2081. De acordo com o comunicado enviado pela empresa à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), a aquisição é feita pelo valor nominal, ou seja, os 750 milhões, mais os “juros corridos e não vencidos (incluindo, se aplicável, juros diferidos) até (mas excluindo) 28 de julho de 2026”.

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Esta emissão foi lançada no início de 2021 e tinha como finalidade anunciada o financiamento de atividades ligadas à energia verde, nomeadamente em projetos da EDP Renováveis.

No prospeto inicial, a EDP avançava que o valor captado “será utilizado pelo emitente para financiar ou refinanciar, na totalidade ou parcialmente, o portfolio Eligible Green Project do emitente”. Este incluía “investimentos existentes ou planeados da EDP Renováveis, uma subsidiária totalmente consolidada do emitente, que apoia a transição para uma economia de baixo carbono”.

Esta medida faz parte da gestão de dívida, nomeadamente de longo prazo, da EDP, e segue-se a uma operação de recompra de uma emissão de 1.000 milhões de euros que tem maturidade em 2083. A EDP recomprou 498,8 milhões de euros dessa linha de 1.000 milhões de euros de obrigações subordinadas com vencimento em 2083, adiantou a empresa em dezembro.

A operação tinha sido anunciada pela empresa no dia 24 de novembro, que ao mesmo tempo lançou uma nova emissão de títulos para financiar a recompra da dívida mais antiga.