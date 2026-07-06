Elena McIlroy De La Rosa assume liderança da CNP Iberia em Portugal e Espanha

A CNP Iberia, subsidiária ibérica da seguradora francesa CNP Assurances, nomeou Elena McIlroy De La Rosa como nova Diretora-Geral para Espanha e Portugal. McIlroy De La Rosa sucede a David Lattes, que liderava a CNP Iberia desde 2018.

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McIlroy De La Rosa assume o cargo para a “expansão no mercado aberto, diversificar canais de distribuição e reforçar a posição” da CNP Iberia. A sua liderança estará alinhada com a estratégia “Lead for Impact” do Grupo CNP Assurances para o período 2026-2030, que quer apostar na inovação, sustentabilidade e geração de impacto social positivo.

A nova Diretora-Geral, desde 2013, desempenhou funções na CNP Santander Insurance, onde foi Deputy CEO, Chief Transformation Officer e Chief Actuary. Mais recentemente, ocupou o cargo de Head of Research, Foresight & Innovation Ecosystems na CNP Assurances, até março de 2026.

“A chegada de Elena McIlroy De La Rosa como CEO da CNP Iberia permitir-nos-á impulsionar as nossas ambiciosas metas de desenvolvimento nos mercados da Península Ibérica e consolidar a nossa posição junto dos nossos parceiros de longa data”, afirmou Thomas Chardonnel, Diretor de Seguros Patrimoniais e de Vida na Europa e membro do Comité Executivo da CNP Assurances.

Já McIlroy De La Rosa sublinhou: “A CNP Iberia possui um sólido historial, uma excelente equipa e um grande potencial de crescimento”, afirmou, destacando o objetivo de construir “uma empresa inovadora, próxima do cliente e alinhada com os grandes desafios socioeconómicos atuais”.

A nova Diretora-Geral reportará diretamente a Marie-Aude Thépaut, Diretora-Geral do Grupo CNP Assurances, e a Thomas Chardonnel, Diretor de Seguros Patrimoniais e de Vida na Europa e membro do Comité Executivo da CNP Assurances. A CNP Iberia opera nos mercados espanhol e português como marca comercial das sociedades CNP Assurances e CNP Caution, ambas com sede em Madrid.