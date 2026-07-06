Empresa da Mota-Engil ganha concurso da Transdev para autocarros elétricos

A empresa do grupo Mota-Engil dedicada a soluções de mobilidade verde (REMO) foi escolhida pela Transdev no âmbito de um concurso público internacional para o fornecimento de uma “solução integrada de eletrificação” da rede Mobiave que abrange os municípios de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa.

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O projeto contempla o fornecimento de uma frota de 22 autocarros urbanos de 12 metros, 100% elétricos, acompanhada por uma infraestrutura de carregamento inteligente com uma potência total instalada de 2600 kVA, preparada para alimentar 30 pontos de carregamento ultrarrápido até 300 kW.

A nova rede de autocarros Mobiave arrancou oficialmente a 1 de abril em Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso. Segundo a informação disponibilizada pela Trasdev, que irá operar a concessão de 76,3 milhões de euros durante sete anos, esta concessão contará com 90 linhas servidas por cerca de 110 autocarros e terá “aproximadamente 2.700 paragens”.





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Em comunicado, a antiga Mota-Engil Renewing salienta ainda que estes autocarros disponibilizam aos passageiros “funcionalidades como carregamento USB a bordo e acesso a WiFi, enquanto a elevada autonomia, fiabilidade e os sistemas telemáticos integrados permitem à Transdev monitorizar a operação em tempo real e otimizar a gestão da frota”.

O grupo nortenho, que esta segunda-feira confirmou que o consórcio que lidera vai disputar a segunda PPP da Alta Velocidade indica ainda que “a integração da solução proposta pela REMO permite a monitorização e distribuição inteligente da potência disponível, ajustando os ciclos de carregamento às necessidades da operação e assegurando uma utilização mais eficiente da infraestrutura elétrica”.