Erupção do vulcão Etna cancela 130 voos na Sicília

A atividade do vulcão Etna obrigou esta segunda-feira ao cancelamento de 130 voos no aeroporto de Catânia-Fontanarossa, na ilha italiana da Sicília, enquanto outros 50 foram desviados devido à nuvem de cinzas que condiciona as operações aéreas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Todas as operações de voos de chegada continuam suspensas e as partidas estão totalmente bloqueadas, atualmente até às 18:00 locais”, lê-se na informação publicada no site da infraestrutura aeroportuária italiana.

O aeroporto pede aos passageiros que não se desloquem às instalações, a menos que tenham consultado previamente o estado do seu voo junto da companhia aérea, referindo fornecer mais informação em breve.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV) informou que as emissões de cinzas começaram na madrugada de domingo a partir de uma fenda no cume do vulcão. O aeroporto de Catânia-Fontanarossa é o mais importante do sul da Itália, além de ser um dos que gera mais tráfego, com ligações importantes para Roma e Milão.

O Etna entrou num novo processo eruptivo em 26 de junho, caracterizado pela expulsão de lava, o que obrigou as autoridades italianas a intensificar o nível de vigilância sobre o vulcão. Segundo o INGV, os fluxos de lava iniciados no final de junho cessaram no sábado, mas esta nova e repentina emissão de cinzas alterou os planos de milhares de viajantes.

Entre a noite de 2 e 3 de julho, foi detetado um segundo e pequeno fluxo de lava que avançou cerca de uma centena de metros antes de parar.