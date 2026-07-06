Fogos queimaram 15 mil hectares em cinco dias, máximo desde 2017

Mais de 15.000 hectares arderam em Portugal nos últimos cinco dias, tendo a área ardida duplicado entre 1 e 5 de julho, revelam dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

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Consultados pela agência Lusa, os dados do SGIFR indicam que os 4.592 incêndios florestais registados este ano provocaram 30.155 hectares de área queimada e mais de 15.000 arderam entre quarta-feira e domingo.

Segundo o SGIFR, gerido pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, os incêndios consumiram mais área na região Centro, num total de 14.244, tendo contribuído para estes números o fogo que começou na madrugada de quinta-feira em Vouzela (Viseu) e que só hoje foi dominado. Na região norte, a área ardida totaliza este ano 11.834.

Em relação ao mesmo período de 2025, a área ardida quase quadruplicou, registando-se este ano a maior desde 2017.

Já os incêndios aumentaram este ano cerca de 70% em relação ao mesmo período de 2025 e verifica-se o maior número de fogos desde 2022.

Os dados do SGIFR indicam ainda que 56% da área ardida se verificou nos dias de risco elevado de incêndio.

Desde a semana passada que Portugal está a registar temperaturas muito elevadas, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocado vários distritos sob aviso vermelho devido ao calor.

O Governo decretou na sexta-feira situação de alerta que está em vigor até às 23:59 de hoje devido ao “significativo agravamento do risco de incêndios rurais”.