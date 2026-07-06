Fórum Nacional de Seguros: Membros da APROSE com entrada gratuita

A 5.ª edição do Fórum Nacional de Seguros (FNS) chega à Alfândega do Porto já amanhã, decorrendo entre os dias 7 e 8 de julho. E há uma boa notícia para os associados da APROSE: podem participar sem pagar inscrição, ao abrigo do protocolo estabelecido entre a associação e ECOseguros.

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Os membros da APROSE já receberam ou estão em vias de receber mais informação da Associação a guiar a forma de assegurar essa vantagem.

A pouco menos de uma dia da abertura de portas, o evento prepara-se para reunir mais de 2.500 profissionais do setor segurador e 53 oradores naquele que é o principal ponto de encontro do ecossistema segurador nacional, reunindo seguradoras, distribuidores, autoridade de supervisão e empresas parceiras num único espaço.

Numa organização de ECOseguros e da Zest, com suporte dos parceiros institucionais APS e APROSE, o programa de conferências tem início logo às 9h00 do dia 7 de julho, 3.ª feira, prolongando-se durante todo o dia. Já as talks desse dia começam apenas às 9h45. Ao final do dia, vai também existir espaço para networking no sunset da Lluni.

No segundo dia, 8 de julho, às 9h30, serão realizados mais debates e talks, que terminarão por volta das 12h00.

Gabriel Bernardino, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), de José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), e Nuno Martins, Presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE) já confirmaram as suas presenças no evento.

Os detalhes do programa e de como se inscrever estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026.

O FNS 2026 conta com o apoio de destacadas empresas ligadas aos seguros em várias atividades como são:

Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida, Zurich, April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks, Uthere, Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia, Habic, Broseta, CCA Law Firm, SPS Advogados, AdvanceCare, Saúde Prime, Mediplus, Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass, Glassdrive e ADStrategy Global.

As inscrições estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026, ou clicando aqui.