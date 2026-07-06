Garrigues tem um novo escritório no Porto

A Garrigues vai inaugurar este mês um novo escritório no Porto, na Avenida da Boavista, após mais de 20 anos na cidade invicta. Segundo a firma, o novo espaço “reforça a presença da firma em Portugal e consolida a sua aposta estratégica no mercado nacional”.

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“Alcançar duas décadas de presença no Porto com uma nova sede evidencia o nosso compromisso contínuo com a cidade e com o norte de Portugal. O nosso escritório consolidou-se como um elemento estratégico da nossa atividade no país e desempenha um papel central no nosso modelo ibérico, que combina proximidade ao tecido empresarial com uma capacidade plenamente internacional”, refere em comunicado o sócio responsável da Garrigues em Portugal João Miranda da Sousa.

A firma de advogados destacou ainda que o Porto assume hoje um “papel cada vez mais relevante” na sua estratégia. “Ao longo dos últimos anos, o peso da atividade desenvolvida no Porto duplicou, passando de cerca de 10% para aproximadamente 20% da faturação da Garrigues em Portugal, refletindo o crescimento da região e a confiança dos clientes”, revelam.

“A evolução da nossa atividade no Porto nos últimos anos evidencia a crescente importância do norte de Portugal como polo empresarial, bem como a nossa capacidade para acompanhar esse dinamismo com um aconselhamento cada vez mais especializado e próximo“, acrescenta João Miranda da Sousa.