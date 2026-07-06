Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz reforça a formação em inteligência artificial e emocional

Segundo o hospital, a Direção de Enfermagem promoveu workshops de inteligência emocional para fortalecer a comunicação, o trabalho em equipa e a relação de cuidados. Além disso, realizou-se o I Workshop sobre Inteligência Artificial para Tutores Residentes, com o objetivo de integrar esta ferramenta na formação dos internos residentes (MIR).

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O objetivo do workshop de inteligência artificial foi atualizar o trabalho de tutoria, integrando a IA como ferramenta de apoio ao ensino. Foi criado um espaço para refletir sobre as suas possibilidades, limitações e usos apropriados na formação especializada em saúde.

O Professor Leandro Soriano Guillén, Diretor de Ensino, explicou que a inteligência artificial pode ser um auxílio poderoso no ensino, mas deve ser usada com critérios, rigor e supervisão. “O tutor tem de conhecer estas ferramentas para as incorporar corretamente”, aconselhou.

COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO

O dia terminou com uma reflexão sobre a necessidade de manter o ser humano no centro do processo, especialmente na área da saúde. Em paralelo, os workshops de inteligência emocional oferecem ferramentas práticas para lidar melhor com o dia a dia profissional.

Os workshops, promovidos pela Direção de Enfermagem, trabalham na identificação de emoções, autocuidado, comunicação assertiva e gestão de situações complexas. Olga Martín Velasco, Supervisora de Qualidade, afirmou que estas ferramentas ajudam no desenvolvimento pessoal e profissional.

A iniciativa baseia-se na premissa de cuidar daqueles que se importam. Num hospital altamente complexo, os profissionais enfrentam situações de cuidados exigentes. Ter recursos para gerir emoções e promover relações profissionais saudáveis é fundamental para o bem-estar das equipas.

Estes workshops não são cursos teóricos, mas sim espaços participativos onde profissionais refletem sobre situações reais, partilham experiências e adquirem técnicas aplicáveis ao trabalho e ao âmbito pessoal.

INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS HUMANAS

Com estas ações, a Fundação Jiménez Díaz aprofunda a sua linha de desenvolvimento profissional que combina inovação tecnológica e competências humanas. A inteligência artificial abre novas possibilidades para o ensino, investigação e gestão do conhecimento.

Por outro lado, a inteligência emocional fortalece a comunicação, o trabalho em equipa e a relação de cuidado. Ambas as dimensões respondem à realidade de um ambiente de saúde que exige profissionais tecnicamente preparados, dotados de competências relacionais e emocionais.

Desta forma, a Fundação Jiménez Díaz continua a promover uma formação abrangente para os seus profissionais, visando a atualização científica e tecnológica e o desenvolvimento de competências que tenham impacto na qualidade dos cuidados e no bem-estar das equipas médicas.