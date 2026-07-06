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Incêndios. Situação de alerta prolongada em dez distritos até quinta-feira

  • ECO
  • 21:11

Governo justifica a decisão com "a manutenção da onda de calor" e "previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país".

Dez distritos vão continuar em situação de alerta até às 23h59 da próxima quinta-feira, 9 de julho, segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI) enviado às redações.

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O Governo explica a decisão com “a manutenção da onda de calor” e “previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país”. A situação de alerta, que terminava esta segunda-feira em todo o país, abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.

Nestas regiões, o ministério liderado por Luís Neves aponta para previsões de temperaturas máximas superiores a 30-35 graus, humidade relativa do ar inferior a 20%, possibilidade de trovoada seca e ventos fortes.

Assim, continuam em vigor várias medidas excecionais para reduzir o risco de incêndios. A proibição do acesso a determinadas áreas florestais é uma delas, tal como a proibição de queimadas, interdição do uso de fogo-de-artifício e suspensão de trabalhos florestais com maquinaria.

Do lado operacional, a declaração de situação de alerta eleva o grau de prontidão e resposta por parte das autoridades e equipas de emergência médica e mobiliza em permanência as equipas de sapadores florestais. A GNR e as Forças Armadas têm ainda a missão de patrulhar e vigiar as florestas.

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