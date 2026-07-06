ISDIN realiza exames dermatológicos aos ciclistas da Movistar Team no Tour para prevenir o cancro de pele

O ISDIN, um dos principais laboratórios internacionais em fotoproteção e dermatologia, realizou exames dermatológicos aos ciclistas da Movistar Team antes do início do Tour de France.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo o dermatologista Josep Riera, estas consultas permitem-nos conhecer os riscos da exposição solar em corredores, sensibilizar para a necessidade de proteção e detetar lesões suspeitas que necessitem de monitorização. “São atletas com uma exposição solar acumulada muito elevada”, explicou Riera, destacando a importância destas medidas preventivas.

O ciclismo é um desporto com elevada exposição solar, pois os ciclistas passam entre seis a sete horas por dia ao sol, coincidindo com a faixa com maior radiação UV. Proteger a pele é essencial para prevenir o cancro de pele. “Aplicar protetor solar faz parte da nossa rotina”, disse Pablo Castrillo, piloto da Movistar Team.

No final do Tour, os exames cutâneos serão repetidos para avaliar a evolução das lesões detetadas e identificar novas. Esta colaboração com a equipa Movistar permite à ISDIN dar visibilidade ao movimento ‘Ama a Tua Pele’. “O nosso objetivo é inspirar um futuro sem cancro da pele”, disse Juan Naya, CEO da ISDIN.

A colaboração entre a ISDIN e a equipa Movistar começou em 2018 com a equipa feminina, tornando-se um dos primeiros laboratórios a apoiar uma equipa profissional de ciclismo sob a perspetiva da prevenção e cuidados da pele. Oito anos depois, a aliança continua a consolidar-se e alcança o Tour de France.

Como parte desta colaboração, a ISDIN fornece fotoproteção aos ciclistas durante treinos e competições, promove conteúdos educativos sobre prevenção do cancro da pele e participa em ações de sensibilização dirigidas tanto à equipa como ao público em geral.

COMPROMETIDO COM O DESPORTO

Esta aliança faz parte do movimento Love Your Skin da ISDIN, com o qual este laboratório promove ações de educação, prevenção e investigação para avançar rumo a um futuro sem cancro da pele, trabalhando em conjunto com dermatologistas, instituições científicas e desportos de elite para expandir o alcance social.

O patrocínio da equipa Movistar é adicional à presença da ISDIN noutros grandes eventos desportivos, como o Roland-Garros, onde também promove sessões dermatológicas para avaliar a saúde da pele dos tenistas, e o Banc Sabadell Conde de Godó Tournament. Estas alianças fazem parte de uma estratégia para transformar o desporto de elite num altifalante para a fotoproteção diária.

A ISDIN, líder em fotoproteção e dermatologia em Espanha, visa melhorar a saúde das pessoas através dos cuidados com a pele. Oferece soluções inovadoras para prevenir o envelhecimento e reparar os danos causados pelo sol. Com presença em mais de 65 países, este laboratório foi reconhecido como o primeiro laboratório espanhol de BCorp.