LiveModeTV vai transmitir Taça Intercontinental FIFA 2026 em Portugal

A marca revelou recentemente que irá também transmitir 25 jogos do Mundial Feminino FIFA 2027 em Portugal. A LiveModeTV estreou-se em Portugal com a transmissão de 34 jogos do Mundial de 2026.

A LiveModeTV anunciou esta segunda-feira que assegurou os direitos da Taça Intercontinental FIFA 2026 em Portugal, competição que decorre em dezembro e que reúne os campeões de cada continente.

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“Estamos muito contentes por divulgar que teremos a transmissão de jogos da Taça Intercontinental FIFA na LiveModeTV. Depois de anunciarmos o Campeonato do Mundo Feminino FIFA 2027, esta é uma prova de que continuamos a apostar nas maiores competições do futebol internacional. Apesar de não existirem clubes portugueses a participar, o Paris Saint-Germain já está na final e conta com jogadores internacionais portugueses que os adeptos acompanham atualmente ao serviço da Seleção Nacional”, afirmou, em comunicado, o General Manager da LiveModeTV Portugal, João Mesquita.

O Paris Saint-Germain, que venceu da UEFA Champions League, vai direto para a final. No plantel estão jogadores como Vitinha, João Neves e Nuno Mendes.

Do outro lado vão estar os campeões da América do Sul e do Norte, África, Ásia e Oceânia. A competição tem eliminação direta.

A LiveModeTV estreou em Portugal com a transmissão dos Jogos do Campeonato do Mundo de 2026 no YouTube e na Prime Video.

Recorde aqui a entrevista a João Mesquita, general manager da operação em Portugal: