Transportes

Mais de 360 polícias reforçam aeroportos portugueses

  • Lusa
  • 7:29

Embora estejam a fazer um estágio de duas semanas, estes polícias reforçam já a partir de hoje o controlo de fronteiras nos aeroportos, desempenhando funções monitorizados por polícias mais velhos.

Mais de 360 polícias reforçam a partir desta segunda-feira os aeroportos portugueses como uma das medidas para aumentar a capacidade da PSP no controlo de passageiros e evitar as filas de espera verificadas nos últimos tempos.

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Estes 367 polícias, que fazem parte da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, acabaram na sexta-feira a componente teórica do curso de controlo de fronteiras aéreas e iniciam hoje um estágio operacional de duas semanas nos postos de fronteira aérea.

Fonte da PSP explicou à Lusa que, embora estejam a fazer um estágio de duas semanas, estes polícias reforçam já a partir de hoje o controlo de fronteiras nos aeroportos, desempenhando funções monitorizados por polícias mais velhos.

Os 367 polícias vão ser colocados nos aeroportos de Lisboa (170), Porto (78), Faro (69), Funchal (29) e Açores (21), continuando depois do estágio a desempenhar funções nestas fronteiras aeroportuárias.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento em outubro de 2025 de forma faseada em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

Com a entrada em funcionamento do sistema a 100% em abril os constrangimentos aumentaram, tendo no fim de maio o Governo reforçado o aeroporto de Lisboa com meios humanos e técnicos no controlo de fronteiras, colocando agora estes 367 agentes para responder ao aumento de passageiros nos aeroportos durante o verão.

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