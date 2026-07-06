Marinha organiza exercício internacional de busca e salvamento nos Açores

A Marinha Portuguesa está a organizar o exercício internacional de busca e salvamento avançado ASAREX26, que arranca esta segunda-feira e decorre até 10 de julho, na ilha de São Miguel, nos Açores. A iniciativa reunirá entidades nacionais e internacionais para reforçar a coordenação operacional e testar capacidades de resposta em cenários complexos de emergência marítima.

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O objetivo passa por “promover a interação, fomentar a cooperação, reforçar o apoio mútuo e proporcionar treino operacional às equipas de busca e salvamento”, assim como “aprimorar a coordenação, a proficiência e a qualificação dos militares, militarizados e civis envolvidos em operações de busca e salvamento marítimo”, refere a Marinha em comunicado.

O exercício é organizado pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em conjunto com a Força Aérea Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), envolvendo ainda organismos regionais e internacionais.

O programa arranca com uma conferência em Ponta Delgada, dedicada aos desafios das operações de busca e salvamento, que contará com representantes de centros nacionais e internacionais, da agência europeia FRONTEX e de entidades ligadas ao setor marítimo e tecnológico.

Entre terça e quinta-feira realizam-se os exercícios operacionais, que incluem simulações de resgate de náufragos, acidentes de mergulho, operações em arribas e prestação de primeiros socorros. O ASAREX26 termina na sexta-feira com uma demonstração aeronaval ao largo da praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande.

Em 2025, o MRCC Delgada coordenou 137 operações de busca e salvamento marítimo, das quais resultou o salvamento de 79 pessoas. Desde o início de 2026, o centro já coordenou 67 operações, que permitiram salvar ou prestar assistência a 42 pessoas.