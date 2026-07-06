Mundial 2026: Eliminação do Brasil contra Noruega vista, em média, por quase 448 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O Brasil perdeu 2-0 frente à Noruega neste domingo, 5 de julho. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 447.847 telespectadores, na Sport TV 1 e Sport TV 5, pelas 21h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M. No universo da televisão linear, o encontro foi o mais visto entre os jogos sem transmissão nos canais generalistas (em sinal aberto).

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Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo já acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 3.098.833 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 764.909 visualizações pelas 23h — o maior registado até ao momento pelo canal. Em comunicado, a marca aponta ter alcançado um pico de 764.145 dispositivos únicos, sendo “a live de maior audiência da história do Youtube em Portugal”.

Voltando à televisão linear, o primeiro jogo dos oitavos de final — Marrocos X Canadá –, emitido no sábado, 4 de julho, pela Sport TV 5 pelas 18h, contou, em média, com 190.824 telespectadores. A seleção marroquina bateu a seleção do Canadá por 3-0.

No mesmo dia, o frente a frente entre Paraguai e França contou, em média, com 659.505 telespectadores. Foi emitido em sinal aberto pela SIC e em simultâneo na Sport TV 1 e Sport TV 5 pelas 22h. A partida ditou a vitória dos franceses por 1-0, que passam assim para os quartos de final. Na LiveModeTV, o vídeo da transmissão contava até domingo com um total de 1.032.035 visualizações, tendo registado um pico em simultâneo na transmissão de 247.934 visualizações pelas 23h30.

Recuando aos 16 avos de final, a transmissão da vitória argentina contra Cabo Verde por 3-2 foi acompanhada na sexta-feira, em média, por 1.219.226 telespectadores na TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5 pelas 23h. Na LiveModeTV, esta transmissão somava até sábado um total de 1.939.443 visualizações, tendo registado um pico em simultâneo no direto de 443.033 visualizações pelas 01h40.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos. Já o menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

Nestes 25 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 29 milhões e 394 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 176 mil por dia.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (58%), face aos 42% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 29% da audiência.

A SIC (com cinco jogos) captou 26% dos telespectadores sintonizados no Mundial — cerca de 7 milhões e 750 mil. A TVI (com cinco jogos) representa 25% — cerca de 7 milhões e 169 mil — , a Sport TV 5 com 23% — cerca de 6 milhões e 687 mil –, a RTP 1 (com quatro jogos) acumula 18% — 5 milhões e 293 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% — 2 milhões e 449 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.