NATO anuncia contratos de defesa de “dezenas de milhares de milhões”

A NATO vai celebrar novos contratos de defesa no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares para reforçar as suas capacidades militares, anunciou hoje o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Anunciaremos novos contratos no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares que nos fornecerão equipamento essencial para a dissuasão e defesa”, afirmou Rutte numa conferência de imprensa realizada na capital turca, onde se realizará a próxima cimeira da Aliança Atlântica.

O secretário-geral reiterou também o compromisso da NATO com o apoio à Ucrânia, defendendo que os aliados devem continuar a assegurar o fornecimento de assistência militar a Kiev.

“Enquanto a Ucrânia continua a defender a sua soberania, os Aliados e os parceiros da NATO devem continuar a garantir que recebe o que necessita“, declarou Rutte, apelando “a todos os Aliados para que assumam plenamente as suas responsabilidades”.

As declarações foram feitas na véspera da cimeira da NATO, que reunirá os chefes de Estado e de Governo da Aliança em Ancara, num contexto marcado pela continuação da guerra na Ucrânia e pelo reforço das capacidades de defesa dos aliados.