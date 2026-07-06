Netanyahu pede para EUA não vender caças F-35 à Turquia
As declarações surgem numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, deverá participar na próxima cimeira da NATO em Ancara.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu pediu hoje aos Estados Unidos que não autorizem a venda de caças F-35 à Turquia, considerando que tal alteraria o equilíbrio estratégico no Médio Oriente.
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Numa entrevista à cadeia televisiva Fox News, Netanyahu afirmou que não considera que Washington deva fornecer à Turquia os caças F-35 nem os motores destinados a estas aeronaves, porque isso “desequilibraria a balança de poder no Médio Oriente”.
As declarações surgem numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, deverá participar na próxima cimeira da NATO em Ancara.
Os Estados Unidos retiraram a Turquia do programa de desenvolvimento e aquisição dos caças F-35 em 2019, na sequência da compra, por Ancara, do sistema russo de defesa antiaérea S-400, cuja aquisição tinha sido anunciada em 2017.
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