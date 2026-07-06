Nova ponte de Viana do Castelo sobre o rio Lima pronta no final do mês

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse esta segunda-feira que a nova ponte sobre o rio Lima fica concluída “este mês”, não se mostrando “preocupado” com a inauguração da infraestrutura, orçada em 19,5 milhões de euros.

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“O que importa mesmo é concluir a obra neste mês e, deixá-la em segurança. Foi difícil, foi um processo complexo, mas que está a chegar ao seu término em termos do que é a formalidade, em termos do que foi formalidade, o que é também a sua execução”, afirmou o socialista Luís Nobre aos jornalistas no final da reunião do executivo municipal.

“Não estou tão preocupado [com a inauguração da nova ponte sobre o rio Lima], prepararemos esse processo depois com toda tranquilidade”, adiantou. A travessia terá cerca de 1,95 quilómetros e ligará a EN 203, em Deocriste, à EN 202, em Nogueira. Luís Nobre disse que “fechar todo processo de construção da nova ponte é, naturalmente, encerrar o processo junto de todas as entidades, mas, neste caso, em particular junta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)”.

“O processo de financiamento, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Nesse sentido, concluir a obra, fechar formalmente o processo e depois pensar na inauguração ou na abertura pode ser também desencontrada. A abertura e a inauguração podem ser desencontradas. Neste momento, (…) foquem-se mesmo em acabar e no prazo”, afirmou o autarca.

O valor da empreitada, de 2024, já sofreu acréscimos, desde 215.613 euros, mais IVA, para trabalhos complementares e 176.533 euros, mais IVA, para reequilíbrio financeiro. Luís Nobre admitiu que “a obra saiu mais cara do que o esperado”, argumentando “não se constrói uma ponte todos os dias, com a complexidade que tem”.

“Não esperaríamos também os quatro meses de pluviosidade que tivemos, entre novembro e fevereiro, que foram absolutamente atípicos e trouxeram aqui uma dificuldade muito grande em termos do que são obras de construção civil”, apontou. “São obras de exterior, expostas áreas inundáveis, com o leito do rio a subir em momentos críticos do que era a execução da obra e, naturalmente, nós conseguimos ultrapassar”, reforçou.

O autarca sublinhou que “em 50 anos de democracia, Viana do Castelo assumiu contratar a execução de um projeto, assumiu o lançamento de uma empreitada, construiu uma ponte, garante também o seu financiamento nos termos que todos conhecem e conclui em tempo recorde”.

Segundo Luís Nobre, “há quatro anos, não só em Lisboa, muitos vianenses não acreditavam que fosse possível construir uma ponte em Viana do Castelo por iniciativa ou sob responsabilidade do município”.

“Nós provamos que é possível. A equipa política, a liderança, a equipa política e técnica do município provou que, se nos derem confiança, competências e os meios para fazer, nós fazemos também. Sabemos fazer bem e cumprindo os prazos que aqui também era importante deixar esta segurança. Nós, com todas as vicissitudes, com a contestação, sem regimes excecionais, sem dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas, cumprimos esta tarefa com esta componente de inovação”, realçou.

Em dezembro de 2024, quando a obra foi consignada, foi referido um investimento de 23 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e 510 dias de execução.