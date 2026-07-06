Permira entra no capital da Quadrante para acelerar expansão da empresa portuguesa nos EUA

A britânica Permira, um dos maiores fundos de capital de risco do mundo com perto de 90 mil milhões de euros em ativos sob gestão, adquiriu uma participação na Quadrante, informou a empresa de engenharia e arquitetura portuguesa em comunicado. A aquisição tem como objetivo acelerar a expansão internacional, em particular nos Estados Unidos.

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Os fundadores da empresa, entre eles o CEO, Nuno Costa, e o fundo espanhol Henko Partners, vão “manter posições relevantes como investidores”. O valor do negócio não foi revelado. O diário espanhol Expansión noticiou na semana passada que a entrada no capital da Quadrante estava a ser negociada por 400 milhões de euros. A transação deverá estar concluída no quarto trimestre de 2026, depois das necessárias aprovações regulatórias.

“A equipa fundadora e a direção de topo da Quadrante assegurarão a continuidade da nossa visão e da nossa cultura, enquanto a Permira apoiará a próxima fase do nosso crescimento, colocando ao serviço da empresa a sua experiência e o potencial transformador da inteligência artificial”, refere Nuno Costa, citado em comunicado.

Anish Patel, Partner e Co-Head de Transição Energética na Permira, destacou que !a Quadrante construiu uma plataforma diferenciada no centro de duas poderosas tendências de crescimento secular: a transição energética e o desenvolvimento global de infraestruturas críticas. Vemos uma oportunidade significativa para apoiar a expansão internacional da empresa, em particular nos Estados Unidos, onde a procura de competências de engenharia em energia, renováveis, centros de dados e desenvolvimento de infraestruturas em geral continua a acelerar.

A Quadrante fechou no início deste mês a aquisição da Right Analytics, uma consultora especializada em sistemas elétricos de transmissão sedeada em Los Angeles que tem a Google e empresas de centros de dados entre os clientes. “Estamos a procurar adquirir mais empresas nos USA ainda esta ano que reforcem a nossa posição. As próximas aquisições serão de maior dimensão”, adiantava na altura o responsável da consultora de engenharia portuguesa.

A Quadrante, que atua nas áreas da energia, mobilidade e cidades sustentáveis, está presente em mais de 20 países, emprega cerca de 1.500 trabalhadores e teve, em 2025, 122 milhões de euros de proveitos.

Entre os projetos de referência da Quadrante em Portugal contam-se a nova linha de Metro no Porto, a gigafábrica de baterias de lítio em Sines, o novo pier sul do Aeroporto Humberto Delgado, o novo Hospital Lisboa Oriental e o novo Centro de Arte Moderna da Gulbenkian.