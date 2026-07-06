PM italiana ignora nova provocação de Trump antes de cimeira da NATO

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, voltou a ser visada pelo Presidente norte-americano através de uma publicação nas redes sociais na véspera duma cimeira da NATO, mas decidiu não responder a esta nova provocação de Donald Trump.

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Na última madrugada, Trump publicou na sua plataforma Truth Social uma fotografia de Meloni a olhar com um sorriso na sua direção, acompanhada da frase “É necessária uma ordem de restrição”, depois de, há cerca de duas semanas, ter afirmado que a primeira-ministra italiana lhe “implorou uma e outra vez” para tirarem uma foto juntos na cimeira do G7, em França, pedido ao qual alegadamente acedera por ter sentido “pena”.

Meloni, que reagiu com um vídeo a refutar a versão de Donald Trump, afirmando-se estupefacta com o que garantiu ser uma invenção e lamentando os recorrentes ataques do Presidente norte-americano aos seus aliados, optou para já por não responder à nova provocação, de acordo com fontes do seu gabinete citadas na imprensa italiana.

Segundo o jornal Corriere della Sera, após esta última publicação de Trump, Meloni reuniu-se com o vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani — que cancelara uma viagem aos Estados Unidos na sequência da anterior disputa —, e ambos combinaram ignorar “o que é considerado um ataque pessoal, injustificado e desprovido de contexto”.

A única reação da parte do governo italiana surgiu pela voz do ministro da Defesa, Guido Crosetto, que, em declarações ao canal televisivo Sky Tg24, comentou simplesmente que “as pessoas vêm e vão, as relações com os aliados devem permanecer”.

Trump e Meloni mantinham uma relação próxima e a primeira-ministra italiana até se propunha ser a interlocutora privilegiada entre a administração norte-americana e a União Europeia, mas a recusa de Roma em permitir que os Estados Unidos usassem as suas bases militares em Itália para lançar ataques ao Irão levaram a uma deterioração das relações, com o Presidente norte-americano a acusar a primeira-ministra italiana de o ter “abandonado”.

Donald Trump também não gostou que Meloni tivesse considerado “inaceitáveis” as suas críticas ao Papa Leão XIV, afirmando-se dececionado com a primeira-ministra italiana.

Este novo episódio de uma relação cada vez mais deteriorada entre Washington e Roma ocorre na véspera de os dois líderes rumarem a Ancara, para participarem numa cimeira da Aliança Atlântica, aumentando a tensão antes de uma reunião que já se antecipava ‘quente’, face às constantes críticas de Trump aos aliados por não terem prestado ajuda na guerra com o Irão e à ameaça de os Estados Unidos deixarem a NATO.