Portugal acelera compra e venda de casas pelo segundo ano consecutivo

Portugal voltou a registar um forte crescimento da compra e venda de habitação em 2025, com o número de casas transacionadas a aumentar 10,5% face ao ano anterior, consolidando a recuperação do mercado imobiliário iniciada em 2024. Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat mostram que o país manteve um ritmo de crescimento acima de alguns parceiros europeus, depois de já ter registado uma subida de 15,2% nas transações em 2024.

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Portugal integra o grupo de países onde a atividade do mercado habitacional continuou a acelerar, numa altura em que a maioria dos Estados-membros voltou a registar aumentos nas vendas de casas, segundo as estatísticas do gabinete europeu.

Entre os 18 países da União Europeia com dados disponíveis para 2025, apenas três registaram uma redução do número de transações: Croácia (-4,1%), Bulgária (-2,5%) e Polónia (-1,1%). No extremo oposto, a Eslovénia liderou os aumentos, com uma subida de 29,9%, seguida da Lituânia (+22,8%) e da Áustria (+21,4%).

Com um crescimento de 10,5% no número de transações, Portugal posiciona-se em 10.º lugar no ranking dos mercados imobiliários que mais aceleraram no ano passado. Em 2024, o país já tinha registado uma subida de 15,2% nas vendas de habitação.

A evolução portuguesa contrasta com a de alguns mercados europeus que ainda recuperavam de quedas significativas. Em 2024, a Eslovénia tinha sofrido o maior recuo da União Europeia (-17,7%), seguida da Croácia (-13,9%) e de França (-9,4%). Um ano depois, a Eslovénia protagonizou a recuperação mais expressiva, ao liderar o crescimento das vendas de casas.

Os dados divulgados pelo Eurostat confirmam que o mercado imobiliário europeu continuou a recuperar em 2025, após o abrandamento provocado pelo aumento das taxas de juro e pelo encarecimento do crédito à habitação. Portugal manteve essa tendência pelo segundo ano consecutivo.