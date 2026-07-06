Portugal perde contra os espanhóis e despede-se do Mundial 2026

A seleção das Quinas perdeu por 0-1 frente a Espanha no jogo decorreu no AT&T Stadium, no Texas. Nenhuma das seleções marcou durante a primeira parte da partida. Foi o golo de Mikel Merino, assistido por Ferran Torres, aos 91 minutos, que permitiu a vitória dos espanhóis.

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Ao longo do encontro, Roberto Martínez promoveu várias alterações na equipa portuguesa para tentar agitar o jogo. Aos 56 minutos, Nélson Semedo substituiu Nuno Mendes. Mais tarde, aos 71 minutos, o selecionador operou uma dupla substituição, com Rafael Leão e Diogo Dalot a entrar para os lugares de João Félix e João Cancelo. As cartadas finais foram lançadas aos 83 minutos. Bernardo Silva entrou para o lugar de Vitinha, enquanto Francisco Conceição substituiu Pedro Neto. Na reta final, Portugal acabou por ver dois cartões amarelos: Bernardo Silva aos 89 minutos e Renato Veiga já em tempo de compensação, aos 94.

Do lado espanhol, aos 75 minutos, Álex Baena saiu para dar lugar a Ferran Torres, que viria a fazer a assistência para o golo. Dez minutos depois, aos 85, ocorreu uma nova rotação dupla com as entradas de Fabián Ruiz e de Mikel Merino, que marcou o golo decisivo, que substituíram Pedri e Dani Olmo. Já em compensação, aos 97 minutos, Borja Iglesias substituiu Mikel Oyarzabal, e um minuto depois, Ferran Torres foi advertido com um cartão amarelo.

Este foi o sétimo embate entre as duas nações em grandes competições, numa reedição da última final da Liga das Nações, no ano passado. Nessa partida, a seleção das Quinas conquistou o troféu ao conseguir no desempate por penáltis (5-3), depois de um empate (2-2) no final do prolongamento.

O próximo jogo de Espanha será na sexta-feira, 10 de julho, pelas 20h. Fica a faltar saber quem defrontará a seleção espanhola, se os EUA ou a Bélgica.

Os dois países defrontam-se nesta madrugada, num jogo que tem levado a muita polémica, depois de Donald Trump ter pedido à FIFA para reavaliar o cartão vermelho atribuído ao avançado norte-americano, Folarin Balogun. A entidade organizadora do Mundial anunciou no domingo que o castigo do jogador ficaria suspenso por um período probatório de um ano.