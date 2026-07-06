Portugal vai doar 87 mil euros a fundo da FIFA para ajudar a Venezuela
A iniciativa "Global Citizen Education” vai destinar 500 mil dólares (cerca de 437 mil euros) ao apoio de organizações na Venezuela.
Portugal vai doar 100 mil dólares (cerca de 87 mil euros) ao fundo “Global Citizen Education” da FIFA, uma iniciativa destinada a alargar o acesso à educação e ao desporto de qualidade às crianças de todo o mundo. Neste caso, o valor será destinado a fornecer recursos para a continuidade da educação dos jovens da Venezuela, depois dos sismos que afetaram o país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.
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A contribuição surge depois de, neste fim de semana, a cantora Shakira ter anunciado que o projeto destinará 500 mil dólares (cerca de 437 mil euros) para apoiar organizações na Venezuela, apelando a que Luís Montenegro, Emmanuel Macron (França) e Friedrich Merz (Alemanha) contribuíssem para a causa. No vídeo, a cantora referiu ainda que o primeiro-ministro canadiano Mark Carney já tinha aderido à campanha.
Em maio, a cantora colombiana revelou que iria doar 100% dos lucros do seu hino para o Mundial de 2026, “Dai Dai”, ao fundo da FIFA. Este fundo tem como objetivo arrecadar mais de 100 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros) até ao final da competição.
À margem desta iniciativa, o Mundial continua envolvido em controvérsia internacional, depois de Donald Trump ter pedido à FIFA para reavaliar o cartão vermelho atribuído ao avançado norte-americano, Folarin Balogun. A entidade organizadora do Mundial anunciou no domingo que o castigo do jogador ficaria suspenso por um período probatório de um ano.
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Portugal vai doar 87 mil euros a fundo da FIFA para ajudar a Venezuela
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