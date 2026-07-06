Pós-graduação no Iscte com IA adaptada às finanças e gestão
As candidaturas para Finanças e Controlo Empresariais estão abertas, agora com unidade Business Intelligence & IA para Controlo de Gestão. Formação online entre outubro e março.
O Iscte acaba de abrir as candidaturas para a 13.ª edição a pós-graduação em Finanças e Controlo Empresariais, a qual decorrerá entre outubro e maio em meio online. O programa tem reforço da componente tecnológica, incluindo em inteligência artificial (IA), ao encontro da maior exigência de conhecimentos de digitalização das funções financeiras.
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Em comunicado, a instituição de ensino superior destaca os conteúdos ligados à importação de dados, automatização de relatórios, criação de dashboards e utilização de novas ferramentas de apoio ao controlo de gestão.
Os destinatários são, segundo a instituição, gestores, responsáveis financeiros, controllers, analistas, consultores e profissionais que pretendem desenvolver competências técnicas, analíticas e estratégicas nas áreas das finanças e do controlo empresarial.
A formação será ministrada pelo Iscte Executive Education, escola presente no “Top 50” da educação executiva do Financial Times.
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