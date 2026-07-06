PR Gate entra no setor público com dois novos clientes

No último ano, a PR Gate angariou 11 novos clientes, diversificando a sua atuação em setores como a restauração, grande consumo, desporto e tecnologia.

A agência de comunicação do Grupo Gate reforçou o portefólio de clientes com a Provedora do Animal e o Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Me-CDPD).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Os últimos meses foram marcados pelo crescimento da PR Gate, com novos clientes, o

reforço da equipa e a entrada em novas áreas de atuação. Chegar ao setor público é uma

evolução natural desse percurso, mas representa também uma responsabilidade acrescida.

Assumimos o compromisso de trabalhar com estas organizações com o mesmo rigor, proximidade e sentido de missão que orientam diariamente a sua atividade”, diz citada em comunicado Joana Branquinho, managing partner da PR Gate.

No último ano, a PR Gate angariou 11 novos clientes, diversificando a sua atuação em setores como a restauração, grande consumo, desporto e tecnologia.