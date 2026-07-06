PR Gate entra no setor público com dois novos clientes
No último ano, a PR Gate angariou 11 novos clientes, diversificando a sua atuação em setores como a restauração, grande consumo, desporto e tecnologia.
A agência de comunicação do Grupo Gate reforçou o portefólio de clientes com a Provedora do Animal e o Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Me-CDPD).
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Os últimos meses foram marcados pelo crescimento da PR Gate, com novos clientes, o
reforço da equipa e a entrada em novas áreas de atuação. Chegar ao setor público é uma
evolução natural desse percurso, mas representa também uma responsabilidade acrescida.
Assumimos o compromisso de trabalhar com estas organizações com o mesmo rigor, proximidade e sentido de missão que orientam diariamente a sua atividade”, diz citada em comunicado Joana Branquinho, managing partner da PR Gate.
No último ano, a PR Gate angariou 11 novos clientes, diversificando a sua atuação em setores como a restauração, grande consumo, desporto e tecnologia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
PR Gate entra no setor público com dois novos clientes
{{ noCommentsLabel }}