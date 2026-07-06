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PS questiona Ministério da Finanças sobre ‘desconvite’ a jornalista do ECO

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Os deputados do PS querem que o ministro das Finanças responda a 13 questões, a maioria das quais relacionada com episódio que envolve o ECO.

O PS pediu explicações ao ministro das Finanças sobre o ‘desconvite’ ao jornalista Luís Leitão para um encontro informal no Ministério, denunciado no editorial de António Costa na última sexta-feira.

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Nos últimos meses, têm-se sucedido episódios preocupantes na relação entre o Governo e a comunicação social“, começam por enquadrar os deputados do PS, dando como exemplo a contratação de instrumentos de análise preditiva sobre comunicação social, episódios de intimidação envolvendo representantes dos trabalhadores da Lusa e agora a exclusão do jornalista do ECO, após o jornal ter antecipado em primeira mão que o Governo iria lançar um novo produto de poupança, os novos Certificados do Tesouro.

Que medidas pretende o Governo adotar para assegurar que episódios desta natureza não se repetem no Ministério das Finanças, nem em qualquer outro Ministério, e se já foi feito, ou se tencionam fazer, um pedido formal de desculpas ao jornalista são duas das 13 questões dirigidas pelos deputados do PS ao ministro do Estado e das Finanças.

“Como diretor do ECO, assumo perante os leitores um compromisso. O ECO não voltará a estar presente em qualquer outro encontro ‘off the record’ no Ministério das Finanças enquanto não houver um pedido formal de desculpas de forma pública e notória, nos mesmos termos em que o jornalista Luís Leitão foi barrado nas Finanças. As notícias, essas, continuaremos a escrevê-las com independência e rigor, para servir os leitores”, terminava o editorial de António Costa.

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