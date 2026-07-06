Quatro em cada dez portugueses dizem estar em pior situação económica do que há um ano

O mais recente barómetro da Aximage para o Diário de Notícias (acesso pago) mostra um agravamento da perceção das famílias portuguesas sobre a sua situação económica, sendo que 63% acredita que continuará a piorar até ao final do ano. Quase quatro em cada dez portugueses consideram que a sua situação económica está hoje pior do que há um ano, com 39% dos inquiridos a sentirem um agravamento das suas condições financeiras, enquanto apenas 14% dizem estar melhor. Uma maioria relativa (47%) afirma que a situação se manteve.

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A perceção de deterioração económica é particularmente expressiva entre os eleitores que se identificam politicamente com os partidos da oposição. Quase metade dos votantes do PS (47%) e do Chega (47%) consideram estar em pior situação do que há um ano. Entre os eleitores do Livre essa percentagem sobe para 58%, nos da CDU para 72% e nos do Bloco de Esquerda (BE) ultrapassa os 80% — embora neste último caso a dimensão da amostra aconselhe a reservas na interpretação dos dados.

Já entre os eleitores da AD, a coligação partidária entre o PSD e o CDS que compõe o Governo, apenas 21% dizem que a sua situação económica piorou, enquanto 22% afirmam mesmo que melhorou. A maioria (57%) considera que está igual à de há um ano.