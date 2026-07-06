Ricardo Reis defende nova descida do IRS e do IRC no próximo Orçamento

Reconhecendo que Portugal está atualmente numa circunstância financeira muito melhor do que há 15 anos, Ricardo Reis considera que faz sentido dar continuidade à redução do IRS e do IRC no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), mas ressalva a necessidade de manter o equilíbrio das contas públicas. “Essa tem de ser a prioridade”, a par das reformas, defende o economista e professor da London School of Economics, em entrevista ao programa ‘Conversa Capital’, da Antena 1 e do Jornal de Negócios.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Gostava que Portugal continuasse a estar como está agora, dentro dos países que, se houver uma crise, são um porto de abrigo em vez de algo a evitar“, aponta Ricardo Reis, sublinhando que uma crise associada à dívida soberana “não está, de forma alguma, excluída”, tendo em conta dois fatores: por um lado, as eleições presidenciais em França no próximo ano, e, por outro, o risco da dívida pública dos EUA. Por isso, acrescenta, “apostar no défice público nesta altura não seria uma boa ideia“.

O economista manifesta o desejo de que exista “um sentido de urgência maior” para avançar com um conjunto de reformas, entre as quais do sistema fiscal, área em que, neste momento, considera haver “uma expropriação do sucesso”. Ricardo Reis lembra que, face ao avanço da Inteligência Artificial (IA), o sistema fiscal deve estar orientado mais para a taxação do consumo do que para o trabalho, mas diz que não gostava que a Europa se transformasse no “continente que produz turismo”.