Taxa Euribor desce a seis e a 12 meses e mantém-se a três meses

A Euribor desceu esta segunda-feira a seis e a 12 meses e manteve-se a três meses face a sexta-feira. Com as alterações, a taxa a três meses, que se manteve em 2,321%, continuou abaixo das taxas a seis (2,547%) e a 12 meses (2,693%).

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje, ao ser fixada em 2,547%, menos 0,007 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,39% e 24,45%, respetivamente. No prazo a 12 meses, a taxa Euribor recuou hoje para 2,693%, menos 0,016 pontos que na sessão anterior.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.