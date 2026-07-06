UE envia 777 bombeiros e 27 meios aéreos para combater fogos em Portugal e mais cinco países

O Mecanismo Europeu de Proteção Civil (MEPC), instrumento de auxílio entre países do espaço comum ativado por Portugal na sexta-feira, tem uma força de 777 bombeiros destacada para o Sul do continente, ponto sob a maior pressão das temperaturas elevadas. Para combate aos incêndios em ambiente florestal e rural, a União Europeia (UE) mobilizou um número recorde de bombeiros, 777, provenientes de 14 países, e tem no ar, ou a postos, 22 aviões e cinco helicópteros.

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Nesta segunda-feira, a Comissão Europeia confirmou ter recebido o pedido de ajuda português logo na sexta-feira, dia em que Luís Montenegro anunciou a ativação do MEPC, e reforça que “poucas horas depois” de o pedido ter partido de Lisboa estavam a chegar ao país 118 bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha. Adicionalmente, o país vizinho, juntamente com Itália, colocou três meios aéreos a caminho de Portugal.

Já no terreno ou a postos, os meios estão a ser posicionados em Chipre, Espanha, Grécia, França e Portugal. Estes dois países são aqueles que a UE indica terem solicitado o MEPC. Depois de Portugal, no domingo foi a vez de os franceses solicitarem o apoio dos parceiros europeus.

Quatro aviões da Suécia e do Chipre são esperados nos céus de França durante esta segunda-feira.

“À medida que Portugal e França enfrentam uma ameaça extrema de incêndios nesta severa onda de calor, cada minuto importa”, afirma a comissária europeia para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, citada no site da Comissão Europeia. “Aviões, equipas terrestres e veículos da Suécia, Chipre, Itália e Espanha estão já a auxiliar equipas de emergência no terreno. Perante estes incêndios devastadores, a Europa mantém-se unida”, conclui Hadja Lahbib.