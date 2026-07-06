Vila Galé compra antigo hotel Sheraton de Luís Filipe Vieira no Brasil

O grupo Vila Galé é o novo dono do antigo hotel Sheraton de Luís Filipe Vieira no Recife. A unidade brasileira que pertenceu à Promovalor do ex-presidente do Benfica — um dos 23 ativos imobiliário que acabaram no Novobanco — está a ser transformada num resort com 298 apartamentos e suítes.

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O futuro Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, Spa & Beach Club está a ser “alvo de uma grande remodelação e alteração do conceito”, segundo anunciou esta segunda-feira o grupo da família Rebelo de Almeida, sem divulgar o valor da operação.

Com reabertura prevista para outubro deste ano, o empreendimento turístico de 230 milhões de reais (quase 40 milhões de euros ao câmbio atual) construído pela Odebrecht e que abriu portas em 2014 será, afinal, o segundo resort do grupo português no estado de Pernambuco.

Junta-se ao Vila Galé Cabo de Santo Agostinho, em operação desde 2009 e que está também a ser “profundamente requalificado, equipado e ampliado”, passando a ter nesta região um total de 600 quartos e mais de 1.300 camas.

Construído numa área com 12 mil metros quadrados, o empreendimento junto à Praia do Paiva vai oferecer três restaurantes, dois bares, beach club exclusivos com bar e restaurante, piscina para adultos, piscina para crianças com parque aquático, ginásio e spa com 600 metros quadrados e piscina interna, além de uma “estrutura completa para eventos corporativos e sociais” com 13 salas.

No mesmo comunicado, o grupo que tem 13 hotéis em operação no Brasil diz ter ainda um total de 1.200 camas em desenvolvimento no país, incluindo dois Collection em São Luís do Maranhão que irão abrir este ano e dois em Alagoas, e outros em Brumadinho (Minas Gerais), em Florianópolis (Santa Catarina), em João Pessoa (Paraíba), além de outros seis “em projeto e preparação”.