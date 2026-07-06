Worten encerra operação de vendas online em Espanha continental
Empresa do grupo Sonae enquadra a decisão “na gestão regular do portefólio de negócios e num processo contínuo de avaliação e otimização das suas operações”. Portugal e ilhas Canárias ficam de fora.
A Worten decidiu “cessar a atividade de vendas online em Espanha continental, com efeitos a partir de 31 de julho”, confirmou ao ECO a empresa do grupo Sonae especializada em retalho de eletrónica.
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“Esta decisão enquadra-se na gestão regular do portefólio de negócios da empresa e num processo contínuo de avaliação e otimização das suas operações”, justifica a retalhista através de fonte oficial.
O encerramento da operação de comércio eletrónico acontece cinco anos depois de ter decidido vender à concorrente MediaMarkt 17 lojas físicas que tinha no território continental do país vizinho, tendo então fechado as outras 14.
A comemorar 30 anos, a retalhista ficou nessa altura apenas com as lojas físicas nas Canárias, que agora manterá de portas abertas — assim como a atividade de e-commerce naquele arquipélago. “As operações da Worten em Portugal e nas Ilhas Canárias mantêm-se inalteradas”, salienta ao ECO.
Assente nas categorias core da eletrónica e eletrodomésticos, a Worten faturou 352 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 8,9% do que no mesmo período de 2025. Até março abriu mais uma dezena de lojas da sua marca de reparação iServices: três em Portugal e sete fora do país.
O fecho das vendas online em Espanha continental já foi comunicado oficialmente aos vendedores externos do marketplace, segundo a principal associação espanhola de defesa dos consumidores (OCU), congénere da Deco, que adverte os clientes para “tomarem precauções e terem atenção aos prazos de entrega”.
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