5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira é marcada pela divulgação de vários dados, que vão desde o saldo orçamental das autarquias em 2025, passam pela produção industrial em Portugal e terminam no setor dos serviços a nível europeu. O início da cimeira da NATO e a integração da SpaceX no índice Nasdaq 100 são outros dos destaques do dia.

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Evolução orçamental da Administração Local em 2025

No final de maio, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) revelou que o saldo orçamental de 2025 das Administrações Públicas “ficou significativamente acima do estimado” pelo Ministério das Finanças. Agora é a vez de o CFP revelar as contas para a administração local.

Produção Industrial em Portugal durante 2025

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela os dados provisórios sobre as Estatísticas da Produção Industrial relativas a 2025. Será que os valores vão cair pelo terceiro ano consecutivo? Em 2024, registou-se uma diminuição nominal de 0,7% (dados finais de dezembro). Já em 2023, a redução tinha sido de 3,2% (dados finais de dezembro de 2024).

Como evoluiu o setor dos serviços na UE em abril?

O Eurostat divulga esta terça-feira os indicadores relativos ao setor dos serviços na União Europeia referentes a abril, incluindo a evolução da produção e do volume de negócios. Será também publicado o Índice de Produção Total do Mercado, um indicador que agrega a produção da indústria, construção, comércio e serviços de mercado (excluindo os serviços públicos e financeiros).

Luís Montenegro participa na Cimeira da NATO

Dá-se início nesta terça-feira à reunião de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Depois de na segunda-feira ter acompanhado o jogo da seleção portuguesa, Montenegro desloca-se a Ancara, na Turquia, para representar o país. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, vai também marcar presença. Um dos momentos altos da reunião que se estende até quarta-feira será o encontro entre Trump e Zelensky.

SpaceX começa a negociar no Nasdaq 100

A SpaceX, empresa liderada por Elon Musk e que opera nos setores aeroespacial, de satélites e de inteligência artificial, passa a integrar o índice Nasdaq 100 a partir desta terça-feira. Esta inclusão acelerada ocorre cerca de um mês depois de a empresa ter protagonizado a maior IPO de sempre.