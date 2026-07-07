Acidente com autocarro da Carris Metropolitana em Agualva-Cacém faz dois mortos e 16 feridos

Um acidente com um autocarro da Carris Metropolitana durante a manhã desta terça-feira levou à morte de duas pessoas e fez, pelo menos, 16 feridos leves. O acidente aconteceu na rua Elias Garcia, junto ao túnel de acesso à estação ferroviária de Agualva-Cacém.

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De acordo com a RTP, as duas vítimas mortais encontravam-se na paragem de autocarro e terão sido atropeladas. Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica, as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos.

Conforme disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o despiste e atropelamento foi dado às 09h42.

Em declaração aos jornalistas, Francisco Alves, Intendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), revelou que o alerta pelas 9h30 foi dado por uma patrulha que se deslocava junto à estação e verificou que tinha acabado de acontecer um acidente.

“O autocarro despistou-se e colheu duas pessoas. Temos duas vítimas mortais e que neste momento a PS tem um sentimento de pesar para com as famílias e amigos destas duas vítimas mortais. Temos ainda já confirmados 20 feridos”, revelou. As vítimas mortais estavam a aguardar na paragem de autocarro, com todos os demais feridos a serem pessoas que circulavam no autocarro, fruto do embate “muito violento” do autocarro. A PSP não avança quantas pessoas estavam dentro do autocarro.

No entanto João Raminhos, comandante dos Bombeiros de Agualva-Cacém, apontou, em declarações subsequentes, que só existem 16 feridos leves, dos quais dez foram direcionados para o Hospital Fernando Fonseca e seis feridos para o Hospital Luís Francisco Xavier, acompanhados pelas motas da PSP.

As causas estão a ser investigadas pela Brigada de Investigação de acidentes do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Pelas 11h48 estavam no local 57 operacionais dos bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz, PSP, Proteção Civil municipal, elementos da equipa de engenharia da Câmara Municipal de Sintra, apoiados por 30 viaturas, entre elas duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier. Foi ainda enviada para o local uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência, com seis pessoas a serem assistidas pelos psicólogos do INEM e da Câmara Municipal de Sintra.

O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, já está no local.

(Em atualização)