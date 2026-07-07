Audiências. SIC mantém liderança, CNN ganha na informação por uma décima

A CNN Portugal repete a liderança na informação por uma décima. Nos generalistas, a distância continua a ser de quatro décimas, a favor da SIC.

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Quatro décimas continuam a separar a SIC e a TVI em junho, mês em que ambas as estações aumentaram o share de audiência em uma décima. Em mês de arranque do Mundial, os três canais generalistas, que entre junho e julho vão repartir entre si 20 jogos, foram seguidos por mais telespectadores.

Assim, a SIC foi acompanhada em média por 301,8 mil telespectadores, a TVI por 292,8 mil e a RTP1 por 252,8 mil. Quanto ao share, a primeira situou-se nos 14,6%, a TVI nos 14,2% e a RTP1 nos 12,3%, mostra a análise da Dentsu para o +M.

Por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança das 7h30 às 12h, mas perde para a SIC a faixa das 18h/20h. A estação do grupo Impresa conquista também, desta vez à TVI, o horário das 14h às 18h, o que faz com que seja o canal mais visto das 12h às 24h. A TVI, por seu turno, lidera durante o late-night e madrugada.

No ranking dos 15 programas mais vistos, e sem surpresa, a primeira posição é da TVI, com o jogo Portugal x Uzbequistão, acompanhado em média por 2,9 milhões de telespectadores. Na segunda posição, e com 2,1 milhões de telespectadores, surge a RTP1, com o jogo de preparação para o Mundial entre Portugal e Nigéria.

A RTP1 volta a marcar posição com o Telejornal, na 5ª posição, sendo as restantes sete posições preenchidas pela TVI e as restantes cinco pela SIC.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, mais uma vez com vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,4 pontos percentuais para o Now, o único destes três canais de informação que cresceu (+0,1pp) na comparação com o mês anterior.

Mais abaixo, com 1,1%, surge a RTP Notícias, canal que voltou a crescer uma décima no último mês.

Na primeira posição, e como habitualmente, surge a CMTV, no último mês acompanhada em média por 104,5 mil telespectadores

No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para Globo, StarChannel, Hollywood, SIC Mulher e StarMovies.

Este mês, a SportTV 5 também integra o ranking dos 20 canais mais vistos, na 17ª posição, duas acima da preenchida pela SportTV+ no mês anterior

Entre os programas mais vistos do cabo, este mês há novidades, com Liga Placard Benfica X Sporting (Canal 11) na primeira posição, a SIC Mulher a marcar presença duas vezes e o programa As Contas, de José Gomes Ferreira na SIC Notícias, a fechar o ranking.

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Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.