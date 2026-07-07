Barcos da Transtejo ligam Trafaria a Algés já a partir de quinta-feira

A ligação fluvial entre as duas margens do Tejo vai ser, a partir de quinta-feira, estendida ao percurso entre Trafaria e Pedrouços/Algés (Oeiras), serviço que passa a ser assegurado durante os dias da semana, anunciou a TTSL – Transtejo Soflusa nesta terça-feira.

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A abertura desta nova ligação terá um período experimental de seis meses. Tal como Rui Rei, presidente da empresa, salientou ao ECO/Local Online há duas semanas, na conferência “Transporte público: uma década depois o que mudou”, a ligação foi trabalhada com as autarquias de Lisboa e Oeiras, sendo que o cais se situa em território “alfacinha”, mas os acessos são efetuados já dentro da autarquia vizinha.

O arranque desta nova operação fluvial Trafaria – Porto Brandão até Pedrouços/Algés coincide com o início do festival de música NOS Alive.

Segundo a TTSL, a nova ligação, que será assegurada todos os dias da semana, “permitirá reforçar a oferta de transporte público numa altura de elevada procura, proporcionando aos passageiros uma alternativa cómoda, eficiente e sustentável para as deslocações entre as duas margens do Tejo e para o acesso à zona de Pedrouços/Algés”.

O prolongamento do serviço, adianta a empresa, tem como objetivo contribuir para o reforço da oferta de transporte público, captar novos utilizadores para o transporte fluvial e aumentar a atratividade deste modo de transporte enquanto solução de mobilidade sustentável.

Em comunicado, a Transtejo Soflusa explica ainda que a concretização desta nova ligação “foi possível graças à estreita colaboração entre a TTSL, as câmaras municipais de Lisboa e de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, permitindo criar uma oferta de transporte num curto espaço de tempo”.

“Desde 1997, com a inauguração da ligação regular ao Seixal, que a TTSL não criava uma ligação fluvial. Este novo percurso representa muito mais do que uma extensão da rede: simboliza o nosso compromisso com o futuro da mobilidade, reforçando a aposta num transporte público mais próximo das pessoas, mais eficiente e cada vez mais sustentável”, afirma Rui Rei, citado no comunicado.

Em preparação está também a ligação ao Parque das Nações, um segundo ponto de chegada e partida adicional a implementar pela TTSL. Em março, em entrevista ao ECO/Local Online, Rui Rei afirmou que, para lá de Parque das Nações e Algés, a empresa ia “estudar a ligação de Alhos Vedros à Moita e avaliar a possível ligação a Alcochete. Mas são ligações que têm dificuldades. Para isso, precisamos de reparar os nossos navios”, alertava.

Em junho, a empresa iniciou, em regime experimental, uma ligação fluvial entre Seixal, Barreiro e Cais do Sodré, com seis carreiras aos sábados, para reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo.

A nova ligação fluvial estabelece uma ligação direta entre os concelhos do Seixal e do Barreiro, sem necessidade de passagem por Lisboa, mantendo válidos os títulos de transporte atualmente em vigor, e promove uma maior integração da rede de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.