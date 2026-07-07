Canadá anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 570 milhões de euros

O primeiro-ministro canadiano anunciou esta terça-feira uma nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 570 milhões de euros durante uma reunião com o Presidente ucraniano, à margem da cimeira da NATO em Ancara.

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O gabinete de Mark Carney anunciou em comunicado que a ajuda inclui 475 milhões de dólares canadianos (cerca de 292 milhões de euros ao câmbio atual) para a compra de munições, quase 400 milhões (cerca de 246 milhões de euros) para o fabrico de 35 veículos blindados produzidos no Canadá e outros 50 milhões (cerca de 30 milhões de euros) para o fornecimento de tecnologia essencial e equipamento de engenharia.

O anúncio da verba na ordem dos 570 milhões de euros faz parte do compromisso canadiano de conceder este ano à Ucrânia 2,8 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 1,7 mil milhões de euros) em ajuda militar, num momento em que os aliados da NATO procuram reforçar as capacidades militares de Kiev e apoiar a sua defesa face à invasão russa.

Durante o encontro com Volodymyr Zelensky, Carney reafirmou o apoio do Canadá à Ucrânia na defesa da sua soberania e na procura de uma paz justa e duradoura, de acordo com o comunicado oficial.

O primeiro-ministro canadiano recordou também a decisão tomada no início do ano de prorrogar até 2029 a Operação UNIFIER, a missão canadiana de treino e desenvolvimento de capacidades das Forças Armadas ucranianas.

Carney e o Presidente Zelensky abordaram ainda a possibilidade de reforçar as parcerias industriais no domínio da defesa, incluindo a produção conjunta de drones, um domínio em que o Governo canadiano destacou a experiência ucraniana.

O líder canadiano agradeceu igualmente o apoio da Ucrânia ao Banco de Defesa, Segurança e Resiliência, uma iniciativa promovida por Otava para mobilizar financiamento público e privado destinado a ampliar a produção no setor da defesa entre países aliados.

Os dois líderes abordaram também a reconstrução da Ucrânia, em particular nos setores da energia e das infraestruturas, bem como os esforços internacionais para responsabilizar a Rússia, incluindo as sanções.

A cimeira da NATO arrancou esta terça-feira em Ancara, capital da Turquia, com foco no reforço do investimento em Defesa, nomeadamente dos aliados europeus face a um recuo dos Estados Unidos, e no apoio à Ucrânia.