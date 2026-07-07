CAP acusa Governo de estar “offline” e pede ajudas de 300 milhões após novo pacote espanhol

A Confederação dos Agricultores de Portugal acusou esta terça-feira o Governo de estar “offline” e pediu medidas, com uma dotação não inferior a 300 milhões de euros, para a compra de fertilizantes e combustíveis, após Espanha avançar com novo pacote. O Governo espanhol reforçou o apoio para a compra de fertilizantes para 665 milhões de euros, abrangendo cerca de 425.000 agricultores e manteve o apoio ao gasóleo colorido na ordem nos 20 cêntimos por litro.

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No total, o executivo espanhol mobilizou mais de 1.100 milhões de euros em ajudas ao setor primário, em resposta ao impacto da guerra no Médio Oriente. Em abril, o Governo português anunciou um apoio de 20 milhões de euros para compensar os sistemas produtivos mais expostos aos efeitos do aumento dos custos com fertilizantes e energia.

O secretário-geral da CAP, Luís Mira, disse, em resposta à Lusa, que este valor é insuficiente e que revela uma alienação do país real, após um “comboio de tempestades devastador”, acusando ainda o Governo de estar em “modo offline”. Os agricultores reclamam o aumento dos apoios diretos à produção, para a compra de fertilizantes, combustíveis e energia, não inferiores a 300 milhões de euros.

Luís Mira lembrou que a agricultura portuguesa e espanhola competem diariamente no mesmo mercado europeu e, em muitos casos, pelos mesmos clientes. No entanto, conforme apontou, Espanha apoia o setor agrícola e “Portugal não o faz”, o que resulta em perda de competitividade.

“A agricultura em Portugal ou é, de uma vez por todas, encarada como um setor estratégico para a economia e para a segurança alimentar do país, o que exige uma resposta política e um envelope financeiro compatíveis com essa importância, ou então produzimos cada vez menos, cada vez mais caro”, vincou.

Os agricultores, afetados pelas tempestades que atingiram o país no início do ano, vão ter acesso a um apoio de 30 milhões de euros, na sequência de ter sido solicitado a Bruxelas o acionamento da reserva agrícola, anunciou o Ministério da Agricultura, numa nota enviada à Lusa em 12 de abril.

“É a primeira vez que Portugal pede o acionamento da reserva agrícola (reserva de crises) para fazer face à diminuição do rendimento dos agricultores que foram afetados pelas catástrofes naturais”, assinalou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes. Além deste pacote europeu, os apoios mobilizados pelo Governo para responder aos efeitos das tempestades na área da agricultura e floresta ultrapassam os 623 milhões de euros.