COI levanta restrições a atletas russos que já podem participar em LA2028

O Comité Olímpico Internacional (COI) levantou esta terça-feira as restrições aos atletas russos em competirem nos eventos mundiais, incluindo as qualificações para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.

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A comissão executiva do COI, reunida na sua sede, em Lausana, Suíça, levantou provisoriamente a suspensão do Comité Olímpico Russo (ROC), decretada no outono de 2023, com o fundamento de que este já não conta entre os seus membros com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas.

Esta decisão, que surge exatamente dois meses depois de terem sido levantadas as restrições aos atletas da Bielorrússia, não contempla ainda a possibilidade de os desportistas russos poderem competir sob o seu hino e bandeira.